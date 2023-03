Groene Kring reageert op stikstofakkoord: “Geen reden om te juichen, maar het kon slechter”

Na een spannende week kwam de Vlaamse regering dan toch tot een akkoord over de stikstofuitstoot in Vlaanderen. Een erg belangrijk moment voor onze provincie, want vooral de landbouwers zullen de gevolgen dragen van dit akkoord. Voorzitter van de Groene Kring en boerenzoon Bram Van Hecke reageert: “Ik ben licht positief, maar er is geen reden om te juichen.”

Iets meer perspectief

“Het is alleszins beter dan wat er initieel op tafel lag”, gaat hij verder. “We zijn op straat gekomen omdat we perspectief wilden voor jonge boeren. In het goedgekeurde akkoord zien we tenminste een aanzet tot dat perspectief. Zo zijn we vooral tevreden dat de deur tot het extern salderen op een kier wordt gezet. Dat betekent een wereld van verschil, voor bijvoorbeeld een jonge landbouwer die 10 extra koeien nodig heeft om een ijsatelier te kunnen openen, maar dat niet zou mogen terwijl er in de buurt twee andere boeren hun activiteiten zouden stopzetten. Want er wordt nogal vaak gesproken over ‘uitbreiding’, maar in de meeste gevallen willen die gasten hun bedrijf gewoon optimaliseren en innoveren.”

“Dit is een stap vooruit, maar voor veel boeren verandert er eigenlijk niets”

In het akkoord staat verder dat de uitstootdrempels voor landbouwers worden opgetrokken, maar ze worden nog steeds niet gelijkgesteld aan de normen die aan de industrie worden opgelegd. “Dat is één van de frustratiepunten”, zucht Bram. “Net zoals het blijven voorbestaan van de nulbemestingzones. Ook de update van de ‘rode lijst’ blijft pijnlijk. Voor sommige landbouwers betekent dit niet enkel het wegvallen van hun job, maar ook van hun identiteit. Daarom is er nog steeds geen reden om te juichen of te feesten. Ja, dit akkoord is een stap vooruit voor de hele sector. Maar voor heel wat individuele boeren verandert er niks en blijft de toekomst er somber uitzien. Ik denk dat iedereen nu in alle sereniteit voor zichzelf moet nagaan wat dit nieuws voor hen betekent en wat de volgende stappen zijn. Wij zullen dat zeker ook doen.”