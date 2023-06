Gratis opleiding zet duurzaamheid bij boeren in de kijker: “Met tal van concrete tips”

Zo’n twintig boeren studeerden woensdag af van de zogenaamde Living Soil Academy, een reeks van tien lessen verspreid over het hele land waarin landbouwers leren om duurzamer en natuurlijker te werken. “Onze boeren moeten van de overheid duurzamer werken, maar wel zelf uitzoeken hoe ze dat precies moeten doen, daarom organiseerden we deze gratis opleiding”, zegt organisator Louis De Jaeger (29).

De laatste lesdag van de reeks vond plaats op het Zultse biobedrijf Humus van Marc Verhofstede. Hij weet alles over compostering en hoe je de bodem levend en gezond houdt. Dinsdag deelde hij zijn praktijkkennis met de aanwezige cursisten. Landschapsontwerper Louis De Jaeger uit Brugge stond in voor het theoretische luik. Samen met landbouwexpert Alain Peeters is hij de drijvende kracht achter de Living Soil Academy.

“Zelf ben ik eigenlijk helemaal geen boerenzoon”, zegt Louis. “Ik heb tijdens een sabbatjaar wel een tijdlang de wereld rondgetrokken en daar allerlei landbouwtechnieken ontdekt, goeie en slechte. Sommige gemeenschappen verhongerden simpelweg omdat ze op de verkeerde manier aan landbouw deden. Veel ooit vruchtbare streken zoals het zuiden van Spanje en zelfs van Frankrijk, veranderen stilaan in woestijn. Ook in België is dit aan het gebeuren. We moeten denken over de toekomst van de landbouw.”

Kennis verspreiden

“Er zijn allerlei technieken om duurzamer te werken. Ik heb die niet bedacht maar wil me inzetten om die kennis breder te verspreiden. De Vlaamse overheid verplicht de boeren om duurzamer te werken maar biedt daarvoor geen transitieproject aan. Daarom zijn we gestart met deze lessenreeks. Zo’n twintig boeren van over het hele land, sommige met grote bedrijven van ruim 100 hectare, volgden doorheen het jaar tien lessen op verschillende plaatsen. Daar gaf telkens een andere lesgever zijn of haar kennis door over bijvoorbeeld duurzame veehouderij of graanteelt.”

“Enkele concrete tips zijn bijvoorbeeld om struiken en bloemenstroken te plaatsen die natuurlijke vijanden van plaaginsecten aantrekken of het land minder om te ploegen. Per hectare landbouwgrond kunnen er tot twee ton regenwormen zitten. Die maken tot vijf kilometer tunnels per dag en maken zo de grond vruchtbaar. Door overmatige grondbewerking of het gebruik van pesticiden verdwijnen deze natuurlijke helpers en moeten boeren investeren in dure machines en kunstmatige producten. Door dit achterwege te laten, kunne ze dus ook meer geld overhouden.” Dinsdag rondden een kleine twintig boeren hun opleiding af. “Op mijn bedrijf waren we al wat bezig met duurzaamheid maar ik heb nog veel bijgeleerd”, zegt Stijn Dewulf, een melkveehouder en akkerbouwer uit Ledegem. “Door de cursus heb ik mijn ploeg dit jaar nog niet gebruikt.”