Goed gevulde zaterdag in Ruiselede: van Streekmarkt tot reünie

Daags voor de Dag van de Landbouw op zondag 18 september vindt op zaterdag van 9 tot 12 uur de Streekmarkt plaats op de koer van het Portaal aan de Nieuwstraat bij de BIB. Ook de Speelstad van Chiro Ruiselede, een truckshow en een reünie zorgen voor een goed gevulde zaterdag.

Op de Streekmarkt vind je heel wat producten van producenten van eigen dorp of regio, zoals zuivelproducten, eieren, granen, broden van de lokale molenaar, groenten en fruit, honing.

Curando

De Landelijke Gilde is aanwezig met pannenkoeken en ook Curando is die voormiddag permanent open voor een koffie of drankje, geserveerd door vrijwilligers.

De weergoden voorzien een regendag, maar geen reden om het marktplezier en de contacten daarbij niet na te streven.

Speelstad

Zaterdagnamiddag is er de Speelstad van Chiro Ruiselede op de Markt en vanaf 16 uur is het ‘vollen bak’ in de Industriestraat met een grandioze truckshow met 200 wagens en heel wat animatie en optredens, eveneens gratis toegankelijk.

Kortom, een eivolle uitstapdag van ’s morgens tot ’s avonds. ’s Avonds is er ook de grote reünie van al wie geboren werd in 1981 en 1982. Dat vriendschapsfeest vindt plaats in de zaal naast café ’t Fonteintje. (RV)