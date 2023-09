Geert Devriese kweekt als enige plant van de toekomst: “Betoverende kleuren”

Geert Devriese (58) en Ingrid Luyssen (56) runnen al jarenlang hun sierplantenkwekerij langs de Schewegestraat in Wingene. Hun specialiteit is de Vlaamse Laurier en de Lagerstroemia. De Lagerstroemia noemt men de plant van de toekomst.

Sierplantenkwekerij Devriese kent een rijkgevulde geschiedenis. Het bedrijf werd opgericht in jaar 1930. “De oprichting van de kwekerij was in handen van mijn twee tantes Demeulemeester”, vertelt Geert. “Ze kweekten kamerplanten en druiven. Daarop nam mijn moeder Gaby Demeulemeester het roer in handen en het aanbod werd uitgebreid met chrysanten en perkplanten. Daarnaast hield ze een bloemenwinkel open. Toen ik 18 jaar was, overleed mijn papa en zette ik het bedrijf verder. Mijn mama hielp nog mee en de druiventeelt werd stopgezet. In de plaats daarvan kweekten we paprika’s. In 1990 runden ik en mijn vrouw Ingrid de kwekerij verder en we spitsen ons toe op de Vlaamse laurier. Gestaag bouwden wij onze sierplantenkwekerij op tot een sterke waarde. De liefde voor het vak en de interesse voor nieuwe planten blijft voor ons prioriteit.”

Likeur en gin

Het kweken van Laurier is niet zo moeilijk maar vraagt heel wat geduld. Geert en Ingrid zijn echte vakmensen op dit gebied en de laurieren groeiden mee met het bedrijf. “De Vlaamse laurier is een beschermende soort en wij kweken verschillende soorten. Onze collecties zijn op wereldvlak erkend. De laurier is dan ook een echt kwaliteitsboompje. Naast de plant kan je ook heel veel doen met laurierblaadjes. In de loop der jaren verzamelden wij heel wat informatie en probeerden heel wat uit. De laurier wordt vaak gebruikt bij de geneeskunde en in de keuken. Wij produceren op ambachtelijke wijze likeur en gin met laurier, een kruidenwijn en heerlijk aperitief. De laurier kent ook een grote decoratieve waarde en is vaak het sierplantje bij huwelijken, tentoonstellingen, beurzen en noem maar op.”

Lagerstroemia is een unieke, van oorsprong exotische plant, die beschikt over een mooie bloemenpracht. “De plant is eerder onbekend, maar de mensen worden wel betoverd door de mooie bloemen en kleuren. Wij probeerden ruime tijd terug die plant te kweken en we gingen op zoektocht. Doelbewust kozen we voor de Amerikaanse soorten, speciaal uitgekozen rassen om ons klimaat te trotseren. Momenteel zijn wij de enige kweker in Vlaanderen en België.”

Klimaatverandering

Ingrid vertelt wat meer over de plant: “De plant is ideaal in een zonnige tuin of op het terras. Het is de plant van de toekomst en geschikt voor het veranderende klimaat. Met de klimaatverandering kunnen we nog meer uitkijken naar warme en droge zomers. En daar houden de planten enorm van. Ze voelen zich thuis bij hogere temperaturen en drogere grond. Ze bloeien de hele zomer lang en zijn winterhard. Daarnaast is het niet alleen mooi om naar te kijken, maar is het ook een waardevolle bijenplant.”

“Wij doen ook grote inspanningen om milieuvriendelijk te werken en vergeten daarbij het economische aspect niet”, gaat Geert verder. “Door het systeem van aanleg met smalle en brede goten kunnen we al het regen- en gietwater recycleren. Al het water komt terecht in een groot opvangbassin en wordt gezuiverd op natuurlijke wijze. Naast onze dagelijks zorg voor de kwaliteit nemen wij ook maatregelen om het milieu te beschermen. We beperken bedrijfsafval en sorteren grondig. We werken volgens het milieuproject voor de sierteelt. Vierwekelijks sturen wij ons verbruik van energie, meststoffen en bestrijdingsmiddelen door. Daarna ontvangen wij een internationaal erkend label waarmee wij onze planten kunnen onderscheiden van andere bedrijven die het niet zo nauw nemen met het milieu.”