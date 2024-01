Geert (60) sluit Eierkotje voorgoed na aanhoudende diefstallen: “Halve procent verpest het voor iedereen”

Landbouwer Geert Seynaeve (60) van Hof Het Reigersvliet in Ichtegem sluit zijn bekende Eierkotje. Met veel spijt in het hart, want de laatste weken werden teveel kippen- en kwarteleitjes gestolen. “Ik vind het doodzonde, want de mensen kwamen hier graag en ik kon een praatje slaan. Het bracht de mensen dichter bij de boerenstiel. Een halve procent van de mensen verpest het voor die 99,5% eerlijke mensen”, zucht Geert.

Geert runt al jarenlang een pluimveebedrijf langs de Arthur Coussensstraat in Ichtegem. In Hof Het Reigersvliet lopen 15.000 scharrelkippen rond en zitten binnen nog eens 4.600 kwartels. De kwarteleitjes worden geleverd aan de Colruyt, de kippeneitjes komen in de retail terecht. Omdat heel wat mensen ook bij Geert thuis graag kakelverse eitjes wilden kopen, installeerde hij een dik jaar geleden het Eierkotje. Dat werd al snel bekend in de regio.

Wederzijds vertrouwen

“Dat was echt plezant”, vertelt Geert. “Elke dagen lagen verse kippen- en kwarteleitjes in het Eierkotje. Mensen konden ze er vrij uithalen, en het geld in een kistje stoppen. En als ze niet gepast konden betalen of geen geld bij hadden? Geen probleem, dan belden ze aan en schreven ze geld over of beloofden later te komen. Het was dus een zaak van wederzijds vertrouwen. En dat liep goed. Soms verkocht ik honderden eitjes op een maand. Mensen konden hun vers eitje iets goedkoper kopen dan in de winkel, en ik kreeg er iets meer voor dan in de handel. Een win-winsituatie dus. En bovendien bracht het de mensen dichter bij de boerenstiel. Een pluspunt.”

Meer dan zestig eieren gestolen op oudejaar

Alleen doken de laatste tijd steeds meer mensen op met minder goeie bedoelingen. Dieven. “De laatste drie weken gebeurde het meermaals”, zucht Geert. “Op oudejaarsavond kwam een man langs, en op nieuwjaarochtend een tweede. Er werden meer dan zestig eieren gestolen: kwarteleitjes en een vol karton met 30 eieren. En nochtans zijn de dieven gefilmd. En staat er duidelijk een camera op hen gericht. Maar moet ik daarmee naar de politie stappen? De laatste diefstal kostte me 17 euro. Zo gaat dat niet meer, zo is de fun er vanaf. En dus stop ik met veel spijt mijn Eierkotje. Ik hoor van veel mensen dat ze het heel jammer vinden, maar zij kunnen nog steeds aanbellen voor verse eitjes.”

Laatste jaar boerenstiel

Geert is intussen 60 en stopt binnen een jaar met de boerenstiel. “Het is te zeggen: mijn zoon neemt mijn bedrijf dan over. Hijzelf heeft nu al zijn bedrijf in Torhout maar verhuist hierheen. Ik moet dus weg (lacht). Veel respect voor jonge gasten die nog in de boerenstiel willen stappen want het wordt steeds moeilijker met al die nieuwe regels. Of de vogelgriep. Wij blijven nog gespaard, maar alles wordt hier de hele tijd ontsmet. De boerenstiel is een prachtige stiel. Wat meer respect zou op zijn plaats zijn maar dat hebben dieven duidelijk niet. Het is jammer dan een halve procent het verpest voor die 99,5 procent eerlijke mensen”, besluit Geert. (JH)