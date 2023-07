Gault & Millau bekroont Wijndomein Ravenstein in Kruiseke met goud

Wijndomein Ravenstein boven op de Amerikaberg in Kruiseke, nabij Wervik, viel weer in de prijzen. En niet zomaar een prijs, want Dirk Talpe en Patricia Lenoir ontvingen in Brussel voor hun mousserende wijn Blanc de Blancs Brut, de Belgian Wine Award 2023. De prijs werd voor de eerste keer uitgereikt door Gault & Millau. Ravenstein is de enige winnaar uit onze provincie.

“Voor ons is dit de kroon op het werk en een beloning voor het harde werk”, zegt Dirk Talpe. “Nu behoren we tot de topwijnen van België en staan we tussen de grote jongens.” (lacht) Gault & Millau bracht voor het eerst een Wine Guide Belgium uit, waarin de beste wijnen van ons land werden geëvalueerd en bekroond. 136 professionele wijndomeinen stuurden hun wijnen in. 300 wijnen werden opgenomen in de gids. Een vakjury van dertig sommeliers koos tijdens een blindproeverij 42 wijnen als Coup de Coeur en uit die selectie werden 18 wijnen bekroond met een Belgian Wine Award 2023.

Complete verrassing

“We zijn uiteraard enorm verheugd”, zegt Patricia Lenoir. “We wisten dat we bij de top drie waren maar goud was een complete verrassing. Deze erkenning is een prachtige bekroning voor het harde werk en de toewijding van ons team. Het is een eer om als laureaat van deze prestigieuze onderscheiding te worden erkend.”

Naast de mousserende wijn werden ook nog twee andere wijnen van Ravenstein opgenomen in de nieuwe Belgische wijngids. Het gaat om Le Petit Noir, een voortreffelijke rode wijn, en de mousserende Ravenstein Rosé Brut. Het is niet de eerste keer dat Wijndomein Ravenstein erkenning krijgt voor zijn uitmuntende wijnen. In het verleden hebben ze al verschillende awards in de wacht gesleept. In 2021 behaalden Dirk en Patricia een zilveren medaille voor de Ravenstein Brut in de wedstrijd Beste Belgische Wijnen. Vorig jaar werden ze bekroond met een gouden medaille voor de Ravenstein Rosé Brut en Blanc de Blanc Brut, en een bronzen medaille voor Le Petit Noir. In het voorjaar nam het wijndomein voor het eerst deel aan de Cool Climate Wine Awards, een internationale wedstrijd in Polen, waar ze een zilveren medaille wonnen voor de Ravenstein Rosé Brut en de Chardonnay Barrique 2021.

Inzet en passie

Wijndomein Ravenstein werd opgericht in 2017 met een aanplant van 2,5 hectare. Ondertussen beslaat de wijngaard een oppervlakte van 6 hectare. “We blijven ons inzetten voor het produceren van hoogwaardige wijnen die de rijke tradities van België weerspiegelen”, zegt Dirk Talpe.

In samenwerking met de vzw Viroviacum Romanum was er onlangs weer een Romeinse wijngaardzegening. (EDB)