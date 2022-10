Fusie van REO Veiling en Hoogstraten is definitief van de baan: “We zijn té verschillend, maar gaan wel verder samenwerken”

Eerder dit jaar kondigde de REO Veiling aan dat de fusiegespekken met de Coöperatie Hoogstraten waren opgestart. Tegen eind dit jaar werd daar schot in de zaak verwacht. Ondertussen volgde in juni het ontslag van directeur Paul Demyttenaere en nu zijn ook de fusiekgesprekken definitief van de baan. “Maar we werken verder nog samen. Maar voor een fusie zijn onze bedrijven gewoon té verschillend”, zegt directeur Rita Demaré.

Recent zijn de fusiegesprekken nu afgesprongen. Het water blijkt te diep tussen beide organisaties. “Eigenlijk zijn onze bedrijven gewoon erg verschillend. Ons verdienmodel is anders, de structuur ook,… Het zou gewoon te veel werk gevergd hebben om dat allemaal op één lijn te krijgen”, verklaart Rita Demaré.

“We zijn wel nog altijd aan het babbelen. Ik heb wekelijks ook mijn collega van Hoogstraten aan de lijn en we willen zeker verder samenwerken. Maar een fusie zal er dus niet komen.”

Nieuwe directeur (ad interim) op komst

Toch vindt Rita Demaré het geen maat voor niets. “We hebben vooral ook veel geleerd over onze eigen organisatie en functioneren. We willen vooral nu inzetten op de meerwaarde die onze samenwerking wel kan bieden.”

Het ontslag van Paul Demyttenaere eerder dit jaar na 14 jaar in dienst bij REO Veiling baarde opzien, temeer er net een recordomzet van 219 miljoen euro was geboekt. “Maar de persoon accordeerde niet meer met de functie”, luidde toen de uitleg namens REO. Ondertussen staat men ook dicht bij een nieuwe directeur ad interim. Nieuws wordt daar eerstdaags verwacht.