FrieslandCampina breidt coöperatief werkgebied uit naar Oost- en West-Vlaanderen

FrieslandCampina zal vanaf januari in een groter gebied nieuwe Belgische melkveehouders werven. Vanaf 2023 kunnen melkveehouders in Oost- en West-Vlaanderen ook een aandeel verwerven in het bedrijf en krijgen ze meer financiële zekerheid.

FrieslandCampina Belgium maakt deel uit van het Koninklijke FrieslandCampina, een van de grootste zuivelcoöperaties in de wereld, met ruim 15.703 leden-melkveehouders in België, Nederland en Duitsland.

Vier vestigingen

In België telt het bedrijf ongeveer 1.250 werknemers en heeft het vier vestigingen. Naast de commerciële zetel in Gent zijn er productielocaties in Aalter, Bornem en Lummen, die zijn gespecialiseerd in de productie van lang houdbare melk en zuiveldranken, room en desserts.

Het bedrijf wil in België zijn schaalgrootte in melkverwerking uitbreiden. De productielocatie in Aalter heeft immers meer Belgische weidemelk nodig voor de productie van lokale merken, alsook om aan de toekomstige marktvraag te voldoen en flexibeler in te spelen op veranderende consumentenbehoeftes.

Uitbreiding werkgebied

Daarom kondigt het bedrijf een uitbreiding van haar coöperatief werkgebied aan. Vanaf 2023 zal de zuivelcoöperatie ook nieuwe leden werven in Oost- en West-Vlaanderen rond de productielocatie in Aalter.

Voordien beperkte het coöperatief werkgebied in België zich tot het noorden van de provincie Antwerpen. Het bedrijf deed al een beroep op leveranciers in de regio, maar biedt hen nu ook de kans om een aandeel te verwerven wat voor meer financiële zekerheid zorgt.

Grote mijlpaal

Met de uitbreiding van het coöperatief werkgebied toont FrieslandCampina zijn vertrouwen in de Belgische tak. “De uitbreiding vanaf 2023 is een grote mijlpaal voor de zuivelcoöperatie”, aldus voorzitter Sybren Ettema van de Coöperatie FrieslandCampina.

“Het benadrukt nogmaals het strategische belang van België als een van de thuismarkten voor ons bedrijf.”