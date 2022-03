Franky Neirynck is Sint-Elooisdeken van Landelijke Gilden Meulebeke

De leden van de Landelijke Gilden Meulebeke brachten op zaterdag 19 maart tijdens een avondfeest hulde aan hun deken Franky Neirynck uit de Bosterhoutstraat.

Franky Neirynck zag op 1 oktober 1967 het levenslicht als zoon van Antoon Neirynck en Lena Delmotte. Hij heeft nog een zus, Greet. Na zijn lagere schooljaren trok hij naar het Land- en Tuinbouwinstituut in Tielt. Franky wilde in het spoor van zijn ouders treden die toen een gemengd bedrijf uitbaatten met de klemtoon op varkensteelt en de teelt van grove groenten. Na zijn legerdienst in Sijsele begon dan het eigenlijke werk thuis.

In 1993 huwde Franky met Chantal Desmet uit Pittem. Franky en Chantal zijn de trotse ouders van Steffi en Olivier. “In 2003 hebben we het roer definitief omgegooid in ons bedrijf”, aldus Franky. “We kozen resoluut voor de aardbeienteelt, want we hadden als producent van grove groenten geen controle meer over de verkoopsvoorwaarden. We dienden te aanvaarden wat de bedrijven ons oplegden. In 2014 namen we er nog de teelt van kersen bij en in 2020 voegden we er ook nog de frambozenteelt aan toe.”

Preiproductie

“Onze teeltactiviteiten beperken zich niet enkel tot de fruitteelt. In het ouderlijk bedrijf van Chantal is de preiproductie ondergebracht. We telen, rooien, verwerken en verpakken de prei zelf die dan vooral naar de veiling en naar de grootwarenhuizen vertrekt. In de weinige tijd waarover ik beschik, woon ik de vergaderingen bij van onze plaatselijke Bedrijfsgilde.”