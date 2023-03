Filip Vanaken is de nieuwe algemeen directeur van REO Veiling: “Wij verkondigen de stem van álle West-Vlaamse landbouwers”

De REO Veiling heeft een nieuwe algemeen directeur. Filip Vanaken (57) neemt de leiding in handen en wil de Roeselaarse veiling klaarstomen voor de toekomst. “Onze meer dan 2.500 coöperanten zijn het kloppend hart van onze organisatie”, zegt hij. “Voor hen geven we elke dag het beste van onszelf.”

De REO Veiling draagt al een hele geschiedenis met zich mee. De coöperatie werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgericht – op 20 juli 1942 – door een 25-tal stichters. Door de oorlogssituatie viel de eerste veildag pas op 21 november 1943 te noteren en de eerste activiteiten moesten in een kleine aardappelloods in het stadscentrum van Roeselare gezocht worden.

Liefst 81 jaar later is de organisatie uitgegroeid tot een van dé ankerpunten van de (West-)Vlaamse land- en tuinbouwsector. Om en bij de 2.600 coöperanten – waaronder 800 actieve leveranciers – zijn bij de veiling aangesloten en die zijn goed voor jaarlijks 200.000 ton aan dagverse groenten en fruit die via de veiling hun weg naar de consument vinden.

Familiaal gevoel

Aan het hoofd van de REO Veiling staat sinds kort Filip Vanaken. De van Diepenbeek afkomstige Zedelgemnaar was er de voorbije acht jaar als financieel en administratief directeur actief, maar bevindt zich al sinds 1996 in de veilingsector.

“Onze telers leveren stuk voor stuk topkwaliteit af”

“Ik was negentien jaar lang aan de slag bij de Veiling Haspengouw, eveneens als financieel en administratief directeur, maar in oktober 2015 maakte ik de overstap naar Roeselare. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging en toen REO aanklopte, had ik meteen oren naar het voorstel.”

Nu mag Filip zich kapitein van het REO-schip noemen. “Ik heb erg veel zin in dit nieuwe verhaal”, beklemtoont hij. “De REO Veiling is een begrip in de sector – tot ver buiten onze landsgrenzen – en is een grote, maar warme coöperatie. Met 2.600 leden is het soms een complexe organisatie, maar tegelijk zijn het stuk voor stuk familiale telers die bij ons hun producten leveren. Het samenhorigheidsgevoel dat je hier aantreft, vind je nergens anders.”

Een gevolg van de diversiteit aan groenten en fruit die via de REO Veiling verhandeld wordt, stelt Filip Vanaken. “Aan onze veilingklok passeren 82 verschillende soorten. Traditionele teelten als salade en prei, maar ook zoete aardappel, gember en kurkuma. We bieden nieuwe gewassen alle kansen en begeleiden producenten daarin zo goed mogelijk. Straf wat onze West-Vlaamse boeren voortbrengen.”

Korte keten in het groot

De REO Veiling staat pal in het hart van West-Vlaanderen, ook wel de groenteschuur van West-Europa genoemd. “Dit is Flanders’ Food Valley, hé”, glimlacht Filip.

“Waar je ook komt, je zal overal wel een van onze coöperanten aan het werk zien. De West-Vlaamse land- en tuinbouwwereld heeft onze veiling ook stevig omarmd. We maken een vitaal onderdeel uit van het proces om groenten en fruit tot bij de groothandelaar, retailer en consument te krijgen. Eigenlijk zijn we de korte keten in het groot: via ons levert de teler rechtstreeks. Wat vandaag geveild wordt, ligt morgen in de winkelrekken. Een enorme troef.”

Een beeld uit vervlogen tijden: de REO Veiling is al 81 jaar een veilige haven voor onze land- en tuinbouwers. © Stefaan Beel

2023 wordt een belangrijk jaar voor de veiling, stelt de nieuwe algemeen directeur. “Een jaar van vernieuwing, modernisering en strategische aanpassingen, want we willen meer dan ooit relevant blijven binnen een sector die constant in volle evolutie is. Duurzaamheid is daarbij het codewoord, al zijn we op dat vlak al voorloper.”

“Het wordt veel te weinig gezegd, maar de Vlaamse landbouwers zijn op dat vlak top notch (fantastisch, red.) en leveren ook nog eens topkwaliteit af. Terwijl ze alleen maar met meer regels en voorwaarden geconfronteerd worden. Aan ons om hen daarin bij te staan. Wij verkondigen de stem van álle West-Vlaamse telers.”

Hyperprofessioneel

Doorheen zijn carrière zag Filip Vanaken zijn intussen geliefde sector stevig veranderen. “En dat zal het blijven doen. Elk jaar noteren we iets minder telers, maar het areaal blijft stijgen. Dat toont aan dat we met een kapitaalintensieve sector te maken hebben, waar hyperprofessioneel gewerkt wordt.”

“Boeren zijn echte ondernemers en jonge starters meer dan ooit hooggeschoold. Net daarom zie ik de toekomst rooskleurig in. Net zoals we niet energie-afhankelijk mogen worden, mogen we ook niet voedselafhankelijk worden. De land- en tuinbouw blijft een van dé fundamenten van onze economie. Aan ons om die mee alle kansen en ontwikkelingsmogelijkheden te geven.”

De REO Veiling klokte in 2022 af op een jaaromzet van 218 miljoen euro en stelt 154 mensen te werk. 42 procent van alle verhandelde producten vertrekt naar het buitenland. Tomaten, prei, komkommer, aardbeien, champignons en witloof gaan het vaakst over de veilingtafel.