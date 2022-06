Familiale landbouw moet in Heuvelland ondanks stikstofakkoord een toekomst blijven hebben volgens burgemeester

De Heuvellandse landbouwers trokken naar het gemeentehuis in Kemmel om er bezwaar in te dienen tegen het stikstofdossier dat nu voorligt. “We nemen deze zaken zeker ter harte, want de familiale landbouw moet in Heuvelland een toekomst blijven hebben,” zegt burgemeester Wieland De Meyer.

Het stikstofdossier gaat over de veel te hoge stikstof- en ammoniakuitstoot die afkomstig is van landbouw en industrie en de neerslag ervan in natuurgebieden. Dat is slecht voor de natuur en biodiversiteit en ongezond voor de mens.

Moet fair blijven

Naast de Heuvellandse landbouwers neemt ook CD&V Heuvelland een standpunt in. “We vinden het belangrijk om de biodiversiteit van onze natuurgebieden verder te beschermen. We zijn ons bewust van de uitdagingen en willen daar ons steentje aan bijdragen, maar wel op een faire manier.”

“Tegelijk willen we de toekomst van de Heuvellandse landbouw veiligstellen, jonge en familiale landbouwers kansen geven en inzetten op de productie van onze lokale voedingsproducten. We zijn ervan overtuigd dat een correct regelgevend kader om de stikstofproblematiek aan te pakken een win-win kan zijn voor het algemeen belang, de natuur, toekomstgerichte ondernemers – en landbouwers zijn ondernemers – en de volksgezondheid,” reageert Nathan Duhayon.