Enkele uitbraken van Canadese griep bij veebedrijven hebben gevolgen voor Agro Expo in Roeselare

In enkele veebedrijven in West-Vlaanderen is recentelijk de Canadese griep uitgebroken. Dat is een luchtwegenziekte bij runderen. De ziekte is niet dodelijk voor mensen en ook dieren genezen doorgaans van de ziekte. Naar aanleiding van de uitbraken gaat de koeparade tijdens Agro Expo in Roeselare niet door.

De Canadese griep (Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis of IBR) is een luchtwegenziekte die in de jaren ’70 en ’80 in ons land terechtkwam. Sindsdien kent de ziekte af en toe opflakkeringen met uitbraken tot gevolg. De Canadese griep is niet dodelijk voor mensen en ook dieren genezen er doorgaans van. Wel verspreidt de ziekte zich snel via nauw contact. Daarom wordt afgeraden om vee te verzamelen, bevestigt het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV).

Daarom zal er dit weekend op aanraden van het FAVV bijvoorbeeld geen koeparade zijn tijdens de landbouwvakbeurs Agro Expo in Roeselare. De koeparade is een onderdeel van de expo waarbij de mooiste dieren worden voorgesteld.