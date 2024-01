En toen stond er een frituur op de E40… “Ik heb al voor 300 boeren frietjes gebakken. En ze hebben nóg honger!”

De E40 in Aalter wordt al de hele dag door betogende boeren geblokkeerd. Om hun hongerige magen te spijzen, schoot een Ruiseleedse friturist te hulp. “Ik draag hun actie een zéér warm hart toe.”

Overal in Vlaanderen werpen misnoegde landbouwers wegblokkades op om hun ongenoegen te uiten. Vaak hebben ze zelf een buslading koffiekoeken of barbecuestel bij zich, maar op de E40 tussen Aalter en Nevele riepen de boeren de hulp in van Peter Mauws uit Ruiselede. De man runt in het centrum van zijn geliefde gemeente een populaire frituur, maar heeft ook een mobiele frituurwagen.

“We leven van en met de boerenstiel. Zonder hen hebben we allemaal honger. Dat mogen we niet vergeten” – friturist Peter Mauws uit Ruiselede

“De boeren belden me met de vraag of ik hier frietjes wilde komen bakken”, legt hij ons uit, terwijl hij de ene knorrende landbouwersmaag na de andere helpt stillen. “Een vraag waar ik niet lang moest over nadenken. Ik draag hun actie een zéér warm hart toe.”

“Als friturist werk ik elke dag opnieuw met producten die zij met veel zorg en liefde verbouwen. We leven van en met de boerenstiel. Zonder hen hebben we allemaal honger. Dat mogen we niet vergeten.”

Topsfeer

En dus sloeg de Ruiseledenaar zijn spreekwoordelijke tenten langs de autosnelweg op. “Een primeur, ja”, glimlacht hij. “Er hangt hier een topsfeer. Ik had voor 300 man frieten en snacks voorzien, maar mijn hele voorraad is al de deur uit. En ze hebben nóg honger. Gelukkig is een nieuwe lading onderweg. Ik blijf hier wel nog even staan.”

Peter Mauws is trouwens niet aan zijn proefstuk toe. In de zomer van 2021 reed hij naar Pepinster en Verviers om er voor de slachtoffers van de zware overstromingen frietjes te bakken.

