Eerste lading varkenskoppen vertrekt na jarenlang verbod opnieuw naar China: “Belangrijk moment voor onze landbouw”

Dinsdagmiddag vertrekt de eerste container met Belgisch varkensvlees naar China vanuit Westrozebeke. Dat was sinds september 2018 niet mogelijk nadat everzwijnen in de provincie Luxemburg besmet raakten door de Afrikaanse varkenspest. Het kostte vijf jaar tijd en veel moeite, maar het Chinese embargo werd recent opgeheven. Producent Westvlees van de Belgian Pork Group kan opnieuw poten, koppen, nieren en andere delen van het varken exporteren.

In januari brachten premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) een bezoek aan China, samen met diverse belanghebbenden en een delegatie bedrijfsleiders uit de sector waaronder CEO Jos Claeys van Westvlees/Belgian Pork Group. Na meer dan vijf jaar werd daar een ‘memorandum of understanding’ getekend over de bestrijding van de varkenspest en werd het handelsembargo voor varkensvlees opgeheven.

Die opheffing is een zegen voor organisaties zoals Westvlees uit Westrozebeke bij Staden. De producent was het eerste Belgische slachthuis dat in 2012 naar de Chinese markt exporteerde. Sinds deze week is dat na meer dan vijf jaar opnieuw mogelijk. “Voor u staat een zeer dankbaar en gelukkig man”, reageert ceo Jos Claeys. “Dit is belangrijk voor ons bedrijf, voor de hele Belgian Pork Group, de werknemers, voor de sector en voor de Belgische landbouw in het algemeen.”

Chopsticks

“Nadat de Afrikaanse varkenspest werd ontdekt bij wilde zwijnen in Luxemburg, heeft de Waalse regering sterk gewerkt om de situatie op te lossen, nadien was er enkel nog goedkeuring nodig van China om de export te hervatten. Dat heeft lang geduurd, en is nu gelukkig achter de rug.”

De Chinese keuken beschouwt bepaalde varkensproducten als delicatessen. “Het gaat vaak over kleinere delen, die ze kunnen eten met chopsticks. Delen van de varkenskop bijvoorbeeld en producten die wij het ‘vijfde kwartier’ noemen zoals nieren, harten en pootjes.”

“Het waren moeilijke onderhandelingen, maar nu zijn we weer vertrokken voor een goeie relatie met China”

Na de Afrikaanse varkenspest sloten heel wat landen hun grenzen. Japan en Zuid-Korea laten intussen alweer twee à drie jaar Belgisch vlees toe. Op China was het veel langer wachten. “Ook ik ben enorm blij dat we de export kunnen hervatten”, vertelt federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR). “Het was een groot dossier waar we met de vele sectororganisaties, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de ambassades hard aan hebben gewerkt.”

Niet meer varkens

“Dit is een belangrijke stap voor onze bedrijven en de vele werknemers. De onderhandelingen verliepen niet gemakkelijk, maar nu zijn we opnieuw vertrokken voor een jarenlange goede relatie tussen China en België.”

Bij het vertrek van de eerste container was ook een Chinese delegatie aanwezig. “Het is leuk om het eerste transport te zien vertrekken”, zegt Gao Xiang van Mission of China to the European Union’. “Dit toont de grote inspanningen en de samenwerking tussen onze overheden aan. Die geest van samenwerking moeten we koesteren, en ons blijven inzetten voor de toekomst. Zo behalen we win-winsituaties voor beide kanten.”

Hogere opbrengst

Dat het embargo verdwijnt, wil trouwens niet zeggen dat er meer varkens gekweekt of geslacht worden. “Inderdaad, we gaan dus meer waarde voor hetzelfde varken creëren. In plaats van slachtafval, dat we deels verwerken in voeding voor huisdieren, kunnen we meer van het varken verkopen. De dieren brengen dus meer op. En dat is een belangrijke ontwikkeling voor de hele sector”, besluit Glenn Coolsaet, verkoopdirecteur bij de Belgian Pork Group (BPG).