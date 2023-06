Een zesde van West-Vlaamse varkensboeren tekent in op vrijwillige stopzetting

Intussen hebben al 61 van de 362 West-Vlaamse varkenshouderijen een aanvraag ingediend bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voor de vrijwillige stopzetting. Dat is meer dan een derde van het totale aantal ingediende dossiers uit Vlaanderen (177). Oorspronkelijk liep de deadline om een aanvraag in te dienen tot 17 mei, maar die werd toen een maand verzet. En met succes, want het aantal aanvragen van West-Vlaamse varkensboeren steeg van 15 naar 61. “De varkenshouderijen hebben op die manier extra tijd gekregen om te kunnen beslissen en alles in orde te brengen.”

De Vlaamse regering keurde begin april een regeling goed voor vrijwillige stopzetting van een varkenshouderij. “Bepaalde varkenshouders konden hiervan gebruik maken en een stopzetting- en sloopvergoeding aanvragen voor hun deel van de stallen of erfverharding. Ze moeten dit niet volledig doen, maar dat kan ook voor een deel. Met andere woorden kan een bedrijf een vergoeding aanvragen voor de ene varkensstal en in de andere nog altijd varkens houden”, legt Andy Pieters, woordvoerder van minister Demir uit.

“Varkensbedrijven kunnen kiezen of ze volledig of maar gedeeltelijk willen intekenen op de vergoeding voor de vrijwillige stopzetting”

De stopzettingsvergoeding is afhankelijk van hoeveel dieren de varkensboeren dan minder zullen houden. Hiermee hoopt de Vlaamse regering de varkensstapel en ammoniakuitstoot met dertig procent te kunnen verminderen tegen 2030. Dat valt binnen het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Uitgestelde deadline

Oorspronkelijk hadden varkensboeren de tijd tot 17 mei om een aanvraag in te dienen. “Die deadline werd een kleine maand uitgesteld”, gaat Andy verder. “Volgens de sector zelf en de begeleidingsbureaus van de landbouwers was de oorspronkelijke timing te krap. De Vlaamse Landmaatschappij kreeg toen op een maand tijd 110 telefoontjes en 280 via mail te verwerken van varkensboeren met heel wat vragen. Er was dus wel interesse, maar de landbouwers gaven aan dat ze nog wat tijd nodig hadden hiervoor.”

“Elke landbouwer, die we kunnen helpen op deze manier is een goede zaak, dus we zijn best tevreden met dit resultaat”

Voorlopig hebben er 61 West-Vlaamse varkensboeren ingetekend op de vrijwillige stopzetting. “Ze konden dat doen tot en met zaterdag 17 juni. Deze week brengen we alle aanvragen bij elkaar en kunnen we bekijken hoeveel varkenshouders gaan voor de volledige stopzetting of voor de gedeeltelijke. Elke landbouwer, die we kunnen helpen op deze manier is een goede zaak. Dus we zijn best tevreden met deze voorlopige resultaten”, besluit Andy.