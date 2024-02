E40 in Oostduinkerke afgesloten door boerenprotest: “Onduidelijk hoe lang situatie blijft duren”

De autosnelweg E40 in Oostduinkerke is sinds donderdagochtend in beide richtingen versperd door het boerenprotest. Het gaat om een aangekondigde actie. Het verkeer kan voorbij via de op- en afrit maar richting Frankrijk staat toch 2 kilometer file. “We overleggen met de boeren hoe lang deze actie zal duren want dit is onduidelijk”, zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

De boeren verzamelden ‘s ochtends om 5.30 uur op de carpoolparkings achter het Bakkerijmuseum in Veurne en de parking in Ramskapelle. Van daar reden ze in colonne richting de E40 in Oostduinkerke waar ze een blokkade opwierpen ter hoogte van het op- en afrittencomplex. De snelweg is daardoor volledig dicht. Het verkeer moet telkens de afrit verlaten om over de brug te rijden en zo de snelweg terug op. Vooral in de richting van Frankrijk leidt dat tot een tweetal kilometer file. Op de brug regelt het politie het verkeer maar het binnenlands verkeer vanuit Koksijde wordt daar nog alternerend door gelaten. Richting binnenland is er veel minder hinder. Dat komt omdat de rotonde in Avekapelle op de Toekomstlaan naar de E40 op te rijden door de politie afgesloten werd. Het verkeer op de E40 richting binnenland kan daardoor vlot op en af rijden op de afrit en de reis verder zetten.

Einde onduidelijk

Het boerenprotest zelf verloopt in een gemoedelijke sfeer. De boeren zijn duidelijk goed voorbereid. De muziek klinkt over de snelweg, en er staat zelfs een werftoilet. In de vroege ochtend werden heel wat boterkoeken aangerukt en er is ook voldoende drank aanwezig. Er liggen een hoop paletten langs de snelweg opgestapeld en die worden stelselmatig in brand gestoken in de middenberm. Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) kwam ‘s ochtends poolshoogte nemen. “De actie is officieel niet aangevraagd maar via sociale media zijn we op de hoogte”, zegt Peter Roose. “Alhoewel ik wel begrip heb voor hun actie en hun bezorgdheid omtrent de Europese wetgeving vind ik wel dat de coördinatie van deze actie beter kon verlopen. In ieder geval hoop ik dat baldadigheden uitblijven en er altijd een rijstrook vrij blijft voor de hulpdiensten. Ik ga zelf in overleg met de boeren, onder meer om na te gaan wat hun verdere bedoelingen zijn en hoe lang deze actie zal duren.”

Hoe lang de snelweg in Oostduinkerke dus afgesloten zal blijven is onduidelijk. Volgens de ene groep landbouwers zal de actie tot de namiddag of avond blijven, al is een groep ook van plan om te blijven tot vrijdagnamiddag. (JH)