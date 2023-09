Drukke plukperiode voor wijnbouw in Westhoek: “Natte juli maakt het complexer”

De wijnbouw zit al enkele jaren in de lift in de Westhoek en in België in het algemeen. Intussen zijn ook de wijnbouwers van Vintage vzw druk in de weer, want het plukseizoen is aangebroken. Enkelen van hen vielen woensdag in de prijzen tijdens de Beste Belgische Wijn-awards.

De wedstrijd Beste Belgische Wijn (BBW) is een organisatie van de Vereniging Vlaamse Sommeliers vzw (VVS). Entre-Deux-Monts uit Heuvelland veroverde vijf medailles: twee keer goud met de Molenberg Collection Heritage en Rosé Anaïs, zilver voor Wiscoutre Rosé Brut en Quatre Cépages en brons voor de Bacquaert Brut. Roonen Bergh uit Heuvelland haalde zilver met de Primum.

Verder was er nog brons voor het Heuvellandse Cense de l’Alouette met Chardonnay Cuvée Denise en voor het Wervikse wijndomein Ravenstein uit voor hun Blanc de Noirs Brut.

In de lift

Deze wijndomeinen zijn allemaal aangesloten bij Vintage vzw, een vereniging dat 22 gepassioneerde wijnbouwers uit de Westhoek groepeert, 16 daarvan hebben wijngaarden in Heuvelland. Jill Boudrez (47) is nu bijna drie jaar voorzitter van Vintage. “Deze erkenning voor onze wijnbouwers bewijst dat onze wijnbouw in de lift zit”, glundert ze. “Maar ook elders in ons land merk je dat de sector verder aan het bloeien is. Onze vzw zet zich in om de lokale wijnbouw te promoten, de kruisbestuiving tussen de wijnbouwers te coördineren en van elkaars wijnen te genieten.”

Natte juli

Intussen zijn de wijnbouwers druk in de weer met het plukseizoen. “De plukperiode hangt wel af van de geplante rassen, maar je mag wel zeggen dat het overal alle hens aan dek is. Een deel plukt met de hand en andere wijnbouwers doen het via de plukmachines. De bloeimaanden waren best goed, maar de koude en natte julimaand zorgt er toch voor dat het complexer is dan vorig jaar. De pluk is weer van start gegaan in een normale plukperiode, vorig jaar lag dat door de hitte vroeger”, aldus Jill Boudrez, die met de vzw en de wijnbouwers elk jaar ook Open Wijngaardfeesten organiseert. “We doen dit begin juli, in een relatief rustigere periode. Dat komt beter uit voor onze leden. Ook dit jaar was het weer een schot in de roos.”