Drukke periode voor hopboerderij ‘t Hoppecruyt: “Weekoogst hoppescheuten verloren door late vorst”

In hopboerderij ‘t Hoppecruyt in Proven kan je genieten van een rondleiding op de boerderij, vergezeld door accordeonmuziek tijdens de Maand van de Hopscheuten. Elke zaterdagnamiddag in maart is de boerderij open voor publiek, maar het is ook een heel drukke periode, want ‘t Hoppecruyt levert ook hopscheuten aan heel wat Poperingse restaurants.

Samen met haar man Wout Desmyter (54) is Benedikte Coutigny (51) al 29 jaar actief als hopteler. Ze zijn de vierde generatie hoptelers op hun hoeve, die al bestaat sinds 1893. Zoon Roel (27) stapte ook al in het bedrijf. “Poperinge is de hopstreek bij uitstek, maar het was vooral de Witte Ranke die in de jaren 80 voor een revival van de hopscheuten zorgde dankzij de binnenteelt”, vertelt Benedikte Coutigny.

“Wij telen zowel binnen als buiten hopscheuten. Bij een koude periode zoals nu, is het onmogelijk om buiten te plukken, dan is het ideaal om er in een verwarmde ruimte te hebben. Ook de hopscheutenteelt ontsnapt niet aan de klimaatcrisis. Sowieso wordt het dit jaar weer een gevecht tegen slakken door het natte weer van vorig jaar. En door de late vorst van deze week is de oogst van deze week kapot gevroren. Nadeel van de binnenteelt is dat je enorm beperkt bent in hoeveelheid. De hopscheuten van de buitenteelt vinden wij de lekkerste. Die hebben het hardst moeten vechten om er te geraken, zijn voller van smaak en dikker.”

Arbeidsintensief

“Deze periode is heel arbeidsintensief, van 15 februari tot en met eind maart zijn we elke dag, behalve zondag, aan het plukken. We plukken met vijf mensen in deze periode, afhankelijk van de vraag en het aanbod op het veld plukken we ongeveer maximaal acht kilo”, legt Benedikte uit.

“De hopscheutenteelt is een heel ecologische teelt: bij de binnenteelt geven we oude wortels een tweede leven om een laatste keer hopscheuten te leveren, daarna worden ze gecomposteerd om het jaar erop als bemesting te dienen. Bovendien plukken we enkel als er een bestelling is, we hebben dus nooit overschot. Wij hebben een webwinkel waar men online kan bestellen voor 12 uur – van maandag tot donderdag -, verzenden gebeurt met DHL Express, waardoor de bestelling de dag erna bij de klant is. Er kan ook op bestelling afgehaald worden, maar op zondag zijn we steeds gesloten.”

‘t Hoppecruyt levert hopscheuten aan restaurants, zo ook bij gastrobar CIRK.