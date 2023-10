Dries wekelijks met groentekraam aan Roularta: “Ideaal om De Elzenhoeve in de kijker te zetten”

Een bio-boerderij, vakantiewoningen en een hoevewinkel: duurzaam ondernemer Dries Maeckelbergh (40) van De Elzenhoeve in Torhout heeft het allemaal. En om zijn bedrijf nog wat extra in de kijker te zetten, staat Dries sinds dit jaar ook met een groentekraam aan het gebouw van Roularta Media Group in Roeselare. “Voor hen kadert dit perfect in hun duurzaam traject”, klinkt het.

Dries Maeckelbergh (40) noemt zichzelf een duurzaam ondernemer en is zaakvoerder van De Elzenhoeve in Torhout, dat is een bio-boerderij die ook een stukje logement aanbiedt. Hij begon hiermee in 2019 en bouwde jaar na jaar op om te bekomen wat hij nu heeft. “We hebben vakantiewoningen waarin mensen in het weekend kunnen verblijven en zo ook kennis kunnen maken met de landbouw. In ons geval is dat dan met de bio-landbouw en onze producten die we kweken. Wij koppelen dat verhaal dus altijd aan elkaar. Daarnaast bieden we ook workshops en evenementen aan op onze boerderij en hebben we ook een hoevewinkel waar we onze producten te koop aanbieden”, doet Dries zijn verhaal.

Naast hun eigen biologisch gekweekte producten heeft De Elzenhoeve ook nog een ruimer aanbod. “Zo hebben we ook een eigen huisbier en bieden we ook honing en brood vanuit de streek aan”, gaat Dries verder. “Het is dus meer dan alleen maar groenten. Onze slogan is: ‘Wij creëren beleving rond eigen gekweekte biologische én lokale producten’. Die beleving is dan ons logement. Wie naar hier komt, nemen we dan ook echt mee naar het veld om met de handen in de aarde te kruipen. Op die manier valt hier iets anders te beleven dan bij andere logementen en vooral dat is onze bedoeling. We willen de mensen iets anders aanbieden.”

Duurzaam traject

Sinds 2021 trekt Dries er actief op uit naar klanten met zijn pakketten. Vanaf dan is er ook een webshop en staat hij wekelijks op de markt in Torhout. En in 2023 kwam daar nog iets extra bij. “Op vraag van Roularta Media Group sta ik wekelijks, op donderdagvoormiddag van 11.30 uur tot 13.30 uur, met een groentekraam aan hun gebouw in Roeselare. Voor ons is dit ideaal om De Elzenhoeve in de kijker te zetten buiten de omgeving van Torhout. Voor Roularta kadert dit dan weer perfect in het duurzaam traject dat het bedrijf volgt. Een win-win dus.”

Volgens Dries is de interesse tot nu toe wel nog wat afwisselend. Al merkt hij wel dat de mensen het een leuk initiatief vinden en het tof vinden dat het aangeboden wordt. “Alleen ervaar ik wel dat er soms wat terughoudendheid is bij de personeelsleden, aangezien ze hun producten moeten meenemen naar hun bureau en het daar dan wellicht moeilijker kwijt kunnen. Er wordt zo dan ook vaker gekozen voor producten die ze meteen kunnen consumeren. Ik merk wel dat er steeds meer interesse is bij de buurtbewoners. Meer en meer van hen komen langs en vragen zo ook naar producten die ik op dat moment niet bij heb. Ik kan niet alles standaard voorzien, maar als er ergens specifiek vraag naar is kan dit wel geregeld worden voor de week nadien. Dat toont dan ook weer onze flexibiliteit aan. Ik geloof alvast enorm in deze samenwerking”, besluit Dries.