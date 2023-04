Dries Depreitere is engineeringtester van maaidorsers: “Het zijn echt fabrieken op wielen”

Voor de tweede keer in een half jaar tijd trekt Koekelarenaar Dries Depreitere naar Australië. Als engineeringtester voert hij er opdrachten uit voor zijn werkgever CNH Industrial Belgium in Zedelgem, beter bekend als New Holland. “Ik vierde ‘down under’ al Kerst en Nieuwjaar en nu vertrek ik opnieuw”, lacht hij.

Dries Depreitere (53) is een geboren en getogen Koekelarenaar. Hij werd geboren in Zande, woont momenteel op De Mokker en is vrijgezel. Van opleiding is hij burgerlijk ingenieur en hij werkt al 28 jaar bij het huidige CNH Industrial Belgium in Zedelgem, in de volksmond beter bekend als New Holland of ‘de Clayson’. Als engineeringtester van maaidorsers is hij een kei in zijn vak en reist hij de hele wereld rond. Zo vertrekt hij op 1 april weer voor een drietal weken naar Australië, na een eerder verblijf daar deze winter van 8 weken, en tussendoor in maart had hij ook al een opdracht in Brazilië.

Weinigen kunnen zeggen dat ze al 28 jaar (begonnen in 1995, red.) voor dezelfde baas werken. Uitzondering op die regel is Dries Depreitere, die naast zijn job als engineeringtester ook postoverste is van de brandweerpost in Koekelare, behorende tot Brandweer Westhoek.

Testen

“Ja, ik heb meer dan 20 jaar in de afdeling productontwikkeling gewerkt, bij het ontwerpen en in productie brengen van de grote maaidorsers, maar sedert enkele jaren werk ik nu aan de analyse en validatie ervan: het testen, het afregelen van de grote gele New Holland maaidorsers nog voor ze in productie gaan, zodat de klanten later 100 procent tevreden zijn”, steekt Dries van wal. “Maaidorsers van ons zustermerk Case, worden enkel in de Verenigde Staten gemaakt vandaar dat ik in het verleden ook veel in de VS heb vertoefd. Toen ik er begon, was ik nauw betrokken met de ontwikkeling van de generatie maaidorsers die nu nog steeds geproduceerd en gebruikt wordt, uiteraard met vele verbeteringen sinds die tijd. Nu werken we aan de nieuwste generatie sturingen van deze ‘fabrieken op wielen’. Dat houdt in dat er enorm veel moet getest worden”, vervolgt Dries die nog meegeeft dat de machines die in Zedelgem worden gemaakt, bestemd zijn voor de hele wereld.

“Bijkomende reden dat ik veel reis is omdat het veldtestseizoen van tarwe, gerst en koolzaad in Europa geconcentreerd is in de zomermaanden, met testfases in Zuid-, Centraal- en Noord-Europa, waarna de maïsoogst in het najaar in september tot november aan de beurt is. Het is hier dan afgelopen en toch moeten we nog verder kunnen testen. Dat doen we dan bijvoorbeeld in Brazilië of Australië, waar ik stilaan ook al goed de weg ken”, lacht Dries die afgelopen winter nog Kerst en Nieuwjaar vierde in Australië, en nu dus alweer naar ‘down under’ vertrekt voor een 20-tal dagen. (Eric Vanhooren)