Dorpstuin Biothope officieel geopend met langste tafel: “Heel lekker, die andijvie”

De dorpstuin Biothope is vorige zaterdag officieel geopend. Er waren toespraken, er werd een lintje doorgeknipt, maar er was vooral ‘de langste tafel’, waar dorpstuingebruikers samen aanschoven om hun oogst en gerechten met elkaar te delen. “Die andijvie was heel lekker!”

Bij aanvang van deze legislatuur had het stadsbestuur aangekondigd dat het dorpstuintjes zou aanleggen langs het Ettelgheempad in Ettelgem.

“Maar na bodemonderzoek door Inagro bleek dit geen geschikte locatie”, aldus schepen van Milieu Gino Dumon. “We hebben dan gezocht naar een nieuwe locatie en kwamen terecht bij een stuk landbouwgrond naast het Romaans kerkje in Ettelgem. De stad is eigenaar en de grond bleek geschikt om te tuinieren. We dienden ons project in bij de provincie en het werd weerhouden, waardoor de kosten voor de aanleg voor vijftig procent gesubsidieerd werden. We kregen ook een subsidie van de Vlaamse Landmaatschappij. We hebben bij de aanleg enkele partners betrokken. Zo wonnen we advies van VELT in om ecologisch te tuinieren en kan het OCMW via de dienst Welzijn hier een perceeltje gebruiken.”

Veel dank

Op zaterdag 11 juni kon dan eindelijk het groene lint van de Biothope worden doorgeknipt. Na de Milieuschepen richtte burgemeester Anthony Dumarey tot de tuinders: “Ik wil mijn oprechte dank uitdrukken aan het provinciebestuur dat ons project heeft weerhouden, en aan VELT vzw om onze dorpstuin mee vorm te geven. En ik denk niet dat ik overdrijf, als ik zeg dat ons team Milieu – met Jan, Joeri en Peter – bergen verzet heeft om deze dorpstuin te realiseren. Een ander woord van dank gaat uit naar onze Groendienst.”

Ook gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, die onder meer Milieu en Duurzame Ontwikkeling onder zijn bevoegdheden heeft, was onder de indruk van Biothope: “Dit is een mooi sociaal component. Vanuit de provincie engageren we ons om dergelijke kleine projecten te ondersteunen via ‘Gemeenten voor de toekomst’.”

Stijn Overloop, de directeur van VELT, benadrukte dat er meer en meer ecologisch moet worden getuinierd, want dat er anders geen toekomst meer is voor onze aarde. “En hier bij Biothope gebeurt dat al honderd procent ecologisch.”

Een beetje verstand

Werner Passchyn en Diane Breem uit de Dorpsstraat schreven zich als een van de eersten in als gebruikers. “Het was onze dochter Audrey die ons aanmoedigde”, vertelt Diane. “Je moet wel verstand hebben van tuinieren en dat heb ik zelf niet”, bekent Werner, die kan rekenen op de hulp van schoonzoon Jan Deruwe. Samen slagen ze erin om al heel wat groenten te laten gedijen: aardappelen, prei, boontjes, ajuin, wortelen, rabarber, andijvie. “En die andijvie hebben we al opgegeten, die was heel lekker”, zegt Diane.

De stad heeft plannen voor nog meer dorpstuinprojecten.