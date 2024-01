“Dit is West-Vlaamse toptechnologie”: CNH Zedelgem lanceert maaidorser van de toekomst

Liefst 2.850 werknemers verdienen elke dag opnieuw de kost bij CNH in Zedelgem. Daarmee is het 118 jaar oude bedrijf veruit de grootste werkgever van onze provincie. De door hen vervaardigde landbouwmachines worden wereldwijd geëxporteerd. Nu lanceert CNH met de CR11 Combine de maaidorser van de toekomst. “West-Vlaamse toptechnologie. Daar móeten we trots op zijn.”

Het verhaal van CNH start in 1906, toen Léon Claeys zijn eerste landbouwmachines begon te fabriceren. Sinds begin twintigste eeuw is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale speler, met de in het oog springende gele kleur al meer dan honderd jaar als hét handelsmerk.

“De allereerste dorssystemen waren nog stationair, maar in 1952 lanceerde onze stichter de eerste zelfrijdende maaidorser van Europa”, leggen HR-directeur Luc Nauwynck en vice-president crop harvesting Marc Bomberna uit. “Echt pionierswerk, maar tegelijk symbolisch voor wat we hier elke dag opnieuw doen: onze sector voortdurend innoveren.”

Anno 2024 staat CNH als absolute wereldtop te boek wanneer het over maaidorsers, hakselaars en balenpersen gaat. Met het kloppende hart nog altijd in Zedelgem, waar 118 jaar geleden de fundamenten werden gelegd. De West-Vlaamse productiesite – in de Antwerpse haven staat sinds 1986 een tweede fabriek – is liefst 360.000 vierkante meter of 72 voetbalvelden groot en is voor de helft bebouwd.

Centre of excellence

“Zedelgem is ons centre of excellence”, klinkt het. Dat betekent dat we hier alles in huis hebben. Van idee en ontwerp over fabricatie en assemblage tot verkoop: we hebben het hele traject in eigen handen. Die verticale integratie zorgt ervoor dat we een enorme schat aan knowhow en vakkennis in huis hebben.”

“Dit draagt bij tot erg korte communicatielijnen tussen onze afdelingen. Hierdoor kunnen we erg snel topkwaliteit afleveren, een van onze grootste troeven.”

Die aanpak werd in 2022 nog bekroond met een Lifetime Achievement Award van Flanders Investment & Trade dankzij de jarenlange investeringen in de Vlaamse economie. “Dat bewijst ook de omvang van onze R&D-afdeling. Die telt vandaag 435 werknemers en is de grootste van West-Vlaanderen.”

“We hebben ook samenwerkingsverbanden met de UGent, KU Leuven en UAntwerpen en leveren elk jaar gemiddeld een veertigtal patenten af voor nieuwe toepassingen die in Zedelgem het levenslicht zien.”

Het is duidelijk: bij CNH werken ze vandaag aan wat morgen de norm voor de maaidorser zal zijn. “We ontwerpen al onze machines in 3D en via simulatie wordt het ontwerp onmiddellijk aan virtuele testen onderworpen en geoptimaliseerd. Zo hoeven we minder prototypes te bouwen en kunnen we duurzamer werken.”

Gouden medaille

Liefst 99 procent van alle in Zedelgem geproduceerde landbouwmachines vertrekt naar het buitenland. “Noord- en Zuid-Amerika zijn erg belangrijke markten, net als Australië en de EU.”

Momenteel prijkt het bedrijf in het Guinness Book of World Records met de maaidorser met de grootste capaciteit: de New Holland CR10.90 kan tot honderd ton tarwe per uur verwerken. “Goed voor tien tot twaalf hectare per uur.”

Die capaciteit moet nóg verder de hoogte ingaan met de nieuwste ontwikkeling: de New Holland CR11 Combine. “Zonder meer de maaidorser van de toekomst. Op Agritechnica in het Duitse Hannover, de belangrijkste landbouwbeurs van deze planeet, behaalden we een gouden innovatiemedaille en werd onze dorser tot Machine of the Year verkozen.”

“Qua afmetingen schurken we tegen de limieten op vlak van wegtransport aan, maar via software, sensoren, artificiële intelligentie en automatisering slaagden we er in om extra winst te realiseren. Absolute voorwaarde is dat onze machines zo gebruiksvriendelijk mogelijk moeten zijn én voldoende data moeten kunnen verzamelen om precisielandbouw mogelijk te maken.”

De CR11 Combine zal in vergelijking met zijn voorganger dertig procent extra capaciteit aankunnen, maar twintig procent minder brandstof verbruiken en bovendien het graanverlies tot bijna nul terugdringen. “Het resultaat van een tot in de kleinste details uitgewerkt realisatieproces. Om het eenvoudig uit te drukken: wat de CR 11 kan verwerken, daar had je in 1965 25 maaidorsers voor nodig.”

Personeel als ruggengraat

“We willen vanuit Zedelgem blijven innoveren, met onze mensen als ruggengraat van ons verhaal. Zij vormen ons grootste kapitaal. De laatste vijf jaar is ons totale personeelsbestand in België met 850 mensen gegroeid. Het is dankzij hén dat we topmachines zoals de CR11 Combine kunnen lanceren.”

“”We zijn trouwens preus op het feit dat we zoveel West-Vlamingen aan het werk kunnen zetten. Onze roots zijn erg belangrijk. Hier creëren we West-Vlaamse toptechnologie. Daar kunnen we terecht fier op zijn.”

CNH Industrial Belgium klokte in 2022 af op een jaaromzet van meer dan 2 miljard euro. De CR11 Combine kost om en bij de 1 miljoen euro.