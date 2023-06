Diksmuide is één van de drie pilootgemeenten voor ‘Word boerderijspotter’

De zomervakantie is de ideale periode om eens het platteland op te zoeken. Op het platteland delen land- en tuinbouwers, bewoners en recreanten de ruimte.

Verschillende regionale structuren in West-Vlaanderen zoals Inagro, Stadslandschappen en Regionale Landschappen sensibiliseren de plattelandsgebruikers in de integratie van de boerderijen in het landschap door hen aan te moedigen een doordacht beplantingsplan op te maken en het ook uit te voeren. Hiermee willen ze boer en burger dichter bij elkaar brengen door bijvoorbeeld de recreant te tonen hoe de land- en tuinbouwers bijdragen aan de beeldkwaliteit van hun bedrijf en de directe omgeving.

“Om die ambitie kracht bij te zetten voert Inagro samen met drie West-Vlaamse pilootgemeenten (Diksmuide, Torhout en Wingene) een project rond bedrijfsintegratie in praktijk uit”, legt Remi Vanhee van Inagro uit. “Hierbij wijzen ze de recreant op de schoonheid van het platteland, het effect van bomen en heggen en de slimme keuze in kleur- en materiaalgebruik van stallen en andere bedrijfsgebouwen. Inagro stippelde hiervoor in elke gemeente een route uit die de geïnteresseerden fietsend of wandelend kunnen afleggen en op die manier Boerderijspotter worden.”

Integratie

Heel wat inspanningen worden gedaan om de boerderijen in het landschap te integreren. “Het integreren van het land- en tuinbouwbedrijf kost wat moeite, maar het resultaat is prachtig”, aldus gedeputeerde Bart Naeyaert. “Ik weet uit ervaring, mijn ouders hadden een landbouwbedrijf, hoe de bedrijven in de omgeving kunnen geïntegreerd worden. Toen dat bij ons thuis werd gedaan waren we allemaal fier op het bedrijf dat er zoveel beter uitzag en niet enkel voor ons maar ook voor de omgeving, voor de recreanten. Het gaf veel voldoening. Er zijn al heel mooie dingen gerealiseerd naar integratie toe en dit project is zeker de moeite waard, fietsend en wandelend ziet en hoort men zoveel meer, op die manier de boerderijen ontdekken is ideaal.”

Schepen Martin Obin nam het woord in naam van Diksmuide, Torhout en Wingene. “Diksmuide heeft 17.000 inwoners in vijftien dorpen op een oppervlakte van 15.000 hectare, een stad met veel open ruimte waarop nog altijd 350 landbouwbedrijven actief zijn. Onder die bedrijven zijn verschillende takken zoals pluimveekwekerijen, tuinbouw, en noem maar op. Dat maakt het niet gemakkelijk om een integratieplan op te stellen en we doen daarbij heel vaak beroep op de deskundigheid van Inagro”, verzekert schepen Obin. “Ik mag spreken in naam van mijn collega’s van Torhout en Wingene als ik zeg dat we fier zijn pilootgemeente voor dit project te mogen zijn. Diksmuide speelt heel erg in op toerisme en de boerderijen in een mooi groen kader zijn daar zeker een pluspunt voor. Het maakt het aantrekkelijk om eens de route te fietsen of te wandelen.”

Drie routes

Er zijn drie routes uitgestippeld, twee fietsroutes en één wandelroute. “Vanaf 14 juli kan men in Diksmuide en Wingene een route van net geen 40 km afleggen langs de vele mooi geïntegreerde bedrijven. Dit kan met de fiets of in verschillende keren lopend of wandelend worden gedaan. In Torhout genieten wandelaars en jonge fietsers van een route van 7 km. Een routeplan en borden met QR-codes begeleiden hen daarbij”, vertelt Remi Vanhee.

“Terwijl ze zich laten verrassen door de verschillende manieren waarop aan landelijke integratie wordt gedaan kunnen ze ook deelnemen aan een wedstrijd. Iedere route heeft vijf shotspots, plaatsen waar een foto kan genomen worden. Stop even bij die plaatsen en neem een mooie foto, plaats je foto op sociale media met #wordboerderijspotter en maak kans op een boerderijpakket. Ergens midden september zal per deelnemende gemeente door een jury, telkens één persoon winnaar worden.”