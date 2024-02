Zeebrugge, Ieper, Kortrijk… Een groepje landbouwers uit de Westhoek toerde met hun tractoren in twee dagen tijd al heel West-Vlaanderen rond. “We proberen het zo lang mogelijk vol te houden.”

“Dit was niet het plan, maar het zit diep”, zeggen woensdagavond tientallen landbouwers rond een groot vuur op de rotonde bij Kinepolis Kortrijk. Rond hen staan meer dan honderd tractoren opgesteld. De meesten vanuit de colonne die woensdagnamiddag vanuit de Westhoek was vertrokken via autosnelweg A19. Een vijftal komt uit de Westhoek, maar kwam met hun tractoren aangereden van de andere kant van West-Vlaanderen.

Frustratie te groot

“Wij zijn gearriveerd uit Zeebrugge”, zegt Louis Covemaeker (20) uit het Heuvellandse dorp Loker. “Met ons groepje waren we dinsdagochtend al om 8 uur vertrokken uit de Westhoek. We hebben niet gewacht op de honderden tractoren die een dag later uit onze regio vertrokken, want daarvoor is de frustratie te groot.”

“Het stikstofdecreet, waarbij de landbouw benadeeld wordt ten opzichte van de industrie, de ondermaatse prijzen voor onze producten, de stijgende kosten en regels…”, somt zijn vader op.

Kotsbeu

“We moeten allemaal solidair zijn met elkaar en dit zo lang mogelijk volhouden”, zegt Louis. Zijn groepje koos eerst voor Zeebrugge omwille van de grootst mogelijke impact. “We konden er zoveel mogelijk in- en uitvoer aan banden leggen. Zo krijgen ze het financieel ook wat moeilijker en bereiken we hopelijk iets in Brussel. Wat moeten wij – jonge landbouwers – anders nog proberen te bereiken in ons latere leven? Dit is niet leuk, maar we zijn het kotsbeu. Ik zou graag het bedrijf van mijn vader overnemen en ik weet niet hoe ik het moet doen.”

Deze boeren rijden al twee dagen door heel West-Vlaanderen: “We trekken door tot er iets verandert” (youtube.com)

400 tractoren

De vijf volhouders brachten dinsdagnacht door in hun tractoren. “Vanuit Zeebrugge zakten we woensdag af naar Ieper om er de aansluiting te maken met de tractorcolonne op de A19.”

“Ik schat dat we daar vierhonderd tractoren bijeen kregen”, zegt Philip Fleurbaey, melkboer en voorzitter van de Ieperse landbouwraad. “Dat is meer dan we gedacht hadden”, zegt landbouwer Bert Hanssens uit Wijtschate. Tussen het grote tractorgeweld valt Dirk Geldof (68) uit Woesten op. De man is al even met pensioen, maar wou solidair zijn. “Klein, maar fijn”, staat te lezen op een bord dat bevestigd is aan zijn quad.

Blokkade

Tijdens een blokkade op de Ieperse Noorderring bij het begin van de A19 overschouwt boerenzoon Joannes Vandoorne (17) uit Beveren-aan-de-IJzer de grote tractormassa vanop het dak van zijn trekker. “De opkomst is gigantisch”, stelt hij vast. “Iedereen die ik ken, is hier. Behalve mijn vader, hij moet de varkens thuis verzorgen. Met mijn aanwezigheid hoop ik ook mijn stempel te drukken. Ik wil graag landbouwer worden, maar zal ik er van kunnen leven? Dat is mijn enige twijfel.”

Doortrekken

Boerenzoon Louis en zijn medevolhouders denken nog niet aan stoppen. “Want zo kan het niet verder. Met onze tractoren trekken we door tot er iets verandert. Mogelijk naar Roeselare, en wie weet tot in Brussel en Antwerpen. We komen op voor onze stiel in heel Europa.” (TP)