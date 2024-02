Dertigtal landbouwers ondersteunt boer Marc (61) met vreedzaam protest op Grote Markt in Menen

Vrijdagavond kwam een dertigtal landbouwers samen op de Grote Markt in Menen. Boer Marc Waignein lanceerde een oproep om er een ludieke actie te houden en die kreeg duidelijk gehoor. “Het was een succes en ik ben blij dat we er niemand mee stoorden”, klinkt het.

Mesthopen op de weg, brandende paletten, eiergooien, opgehangen ministerpoppen. Het boerenprotest is niet overal even fraai. Dat en het aanhoudende blokkeren van de wegen, het baart ook boer Marc Waignein (61) uit Menen zorgen. “De mensen hebben nu nog respect voor de boeren, maar die zou wel eens snel kunnen verdwijnen”, vertelt hij.

Vreedzame actie

Daarom riep hij afgelopen week op om hem te vervoegen in zijn protestactie. Iets ludieks, noemde hij het. Vrijdagavond zakte hij omstreeks 19 uur met zijn tractor af naar het stadhuis van Menen. Een dertigtal sympathisanten kwam boer Marc steunen.

Hannah Devlies kwam met haar speelgoedtractor langs, daarop een bord met het opschrift ‘Demir stoute mevrouw’. Haar papa Thomas heeft samen met zijn broer Jeroen een landbouwbedrijf in Menen. “Wij zijn de vierde generatie”, vertelt hij. En in die tijd is veel veranderd. “Vroeger zaten boeren op een hof en was het daar overleven, nu is het proberen te overleven door alle opgelegde regels.”

Ook schepen van Landbouw Mieke Syssauw (Open VLD) en enkele andere lokale politici kwamen langs. De politie, die op de hoogte was, kwam ook een kijkje nemen, maar zag al snel dat alles rustig verliep. Zoals ook boer Marc het wilde. “Het was een succes. Er kwam heel wat volk opdagen en het bleef kalm. Ik ben blij dat we gezien werden, maar ook dat we er niemand mee stoorden.” (JDr)