Deken Bernard Vermeersch kijkt uit naar Sint-Elooisfeest

Het Sint-Elooiscomité, de Landelijke Gilde en Ferm Zwevezele slaan ook dit jaar de handen in mekaar om een Sint-Elooisfeest te organiseren op zaterdag 2 december in cc De Wissel.

Landbouwerszoon

Dit jaar is Bernard Vermeersch (38) deken van dienst. Bernard woont Langs de Sprietstraat in Zwevezele waar hij ook zijn bekende gelijknamige bedrijf runt. Je kan bij Bernard terecht voor de aankoop en het onderhoud van allerhande landbouwmachines en tractoren, een stiel waar Bernard als rasechte landbouwerszoon heel fier op is. “Ik ben eigenlijk opgegroeid in de Kapellestraat in Wingene, maar kwam dus jaren geleden in Zwevezele terecht”, legt Bernard uit die uiteraard al vele jaren mee geniet van het gezellige Sint-Elooisgebeuren. Samen met zijn vriendin Suleika Verheye, die als thuisverpleegster in regio Wingene-Zwevezele werkt voor de groepspraktijk Cooreman, kijkt Bernard alvast uit naar het Zwevezeelse Sint-Elooisfeest op zaterdag 2 december. (KDV)