Deerlijkse kinderboerderij Bokkeslot verhuist naar hoeve Vandamme

De gemeente Deerlijk koopt de hoeve Vandamme in de Vichtesteenweg aan. “Dat doen we omdat we als gemeente willen investeren in de toekomstplannen van de vzw Kinderboerderij Bokkeslot, die op verschillende manieren wil groeien”, stelden burgemeester Claude Croes en schepen Bert Schelfhout tijdens de officiële voorstelling.

“Dankzij het engagement en de sympathie voor de vzw van de familie Vandamme kunnen we investeren in die ambities. Dat zorgt voor een unieke buitenkans. We kopen niet alleen de hoeve met loods aan (5.817 vierkante meter), maar ook twee stukken landbouwgrond van 58.663 vierkante meter en 20.134 vierkante meter.”

Boerderijklassen

De vzw Kinderboerderij Bokkeslot heeft grote toekomstplannen. “Een gemeenschap vormen die zelf in haar voedsel voorziet, die leert omgaan met gedeelde en natuurlijke bronnen, die zorg draagt voor mens en dier en bovendien haar kennis hieromtrent deelt: dat is onze ambitie waarbij we volop inzetten op verschillende domeinen”, stelden de verantwoordelijken van de vzw Kinderboerderij Bokkeslot.

“Zo zorgen we voor educatie met boerderijklassen en zullen we aan gezinnen en groepen ook boerderijvakanties aanbieden. Als CSA-boerderij (Community Supported Agriculture) laten we de gemeenschap meedraaien in het volledige teeltproces.”

Lokale, gezonde producten

In een uitnodigende winkelruimte komen er lokale, gezonde producten van zowel eigen teelt als van partners. “Mensen in kwetsbare situaties willen we ondersteunen als zorgboerderij. Ten slotte moet de kinderboerderij vooral ook een plaats blijven om elkaar te ontmoeten, gekoppeld aan een brede waaier van activiteiten en vrijwilligers.” (DRD)