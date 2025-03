De beste asperges van het land? Die koop je nu ook in pop-upwinkel van Kris (49) in Knokke-Heist: “De versheid maakt het verschil”

In de Lippenslaan in Knokke-Heist heeft Kris Bossuyt (49) zijn pop-upwinkel geopend. In de zaak staan asperges centraal. Vers geplukt van het land in Oostrozebeke, één dag later te koop aan de kust. En net die versheid maakt het grote verschil met asperges uit de supermarkt. “Ik ben overtuigd dat onze winkel hier een succes wordt”, zegt Kris.

Het is midden maart en dus de start van het aspergeseizoen. Voor Kris Bossuyt (49) het signaal om richting kust te trekken. En meer bepaald de Lippenslaan in Knokke-Heist. Aspergehoeve Bossuyt is een familieboerderij in het hart van het Belgische platteland, die bekend staat om haar rijke traditie in het telen van hoogwaardige asperges. De boerderij wordt al generaties gerund door dezelfde familie. “Kwaliteit staat bij ons centraal. Dat willen we nu ook leveren in deze pop-up”, zegt Kris.

Deze week opende hij de deuren en meteen blijkt dat er wel degelijk een markt is voor het product. “Ik vrees zelfs dat de winkel een beetje te klein zal worden op drukke momenten”, glimlacht Kris, die vol trots vertelt over zijn producten. “Eigenlijk vind je hier alles. Gaande van aperitiefhapjes, soep, likeurs, bereide maaltijden en natuurlijk verse asperges. Zowel geschild als ongeschild. We dachten er al langer aan om een tweede, tijdelijke vestiging te openen los van onze hoevewinkel in Oostrozebeke. Alleen moest het ver genoeg zijn van de boerderij. Want mensen komen echt wel van ver naar hier om onze producten te kopen. Versheid en kwaliteit staan daarbij steeds voorop. Bij asperges maakt de versheid van het product een groot verschil. Bij ons is die gegarandeerd. Wat we vandaag oogsten, ligt morgen in de winkel. Ook op onze soep ben ik héél trots en is een echte aanrader.”

80 tot 85 ton

Kris is één van de weinige aspergeboeren van het land. “Ik oogst tijdens het seizoen zo’n 80 tot 85 ton. Veilingen doe ik niet. Ik zou perfect al mijn asperges naar de veiling kunnen brengen, maar dan verlies ik het persoonlijk contact met de mensen. Ik kijk mijn klanten graag nog eens persoonlijk in de ogen. Kijk, ik wil absoluut niet de grootste zijn, maar wél bij de beste. Wat ons onderscheidt, is niet alleen de smaak van de asperges, maar ook de zorgvuldige, bijna ambachtelijke aanpak vanaf het moment dat de eerste scheuten uit de grond komen”, aldus Kris, die ook aan sterrenrestaurants levert.

Blijft de vraag: wat is voor dé specialist zelf de beste bereiding van asperges? “Gewoon simpel: op z’n Vlaams. Met wat boter en een eitje: meer hoeft niet”, besluit Kris. Voor de liefhebbers: de pop-up is gevestigd in de Lippenslaan 218. Dinsdag is de sluitingsdag, behalve in vakantieperiodes. (MM)