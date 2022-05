CowForme zorgt voor werkgelegenheid: “Met dit project verzekeren we het voortbestaan van de veehouderij”

West-Vlaanderen is meer Europees dan je zou denken. In deze reeks tonen toekomstige journalisten waar je hier Europa kan vinden.

West-Vlaanderen is gekend om zijn landerijen en werkersmentaliteit. De meest westelijke provincie van België speelt een grote rol in de landbouwproductie van ons land, maar de sector heeft het moeilijk om werkkrachten te vinden. Het Interreg-project CowForme wil werkzoekenden in het grensgebied tussen West-Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk helpen aan een job in de veehouderij. “CowForme toont hoe Europese steun een meerwaarde kan betekenen op het terrein”, klinkt het.

Al sinds de Eerste Wereldoorlog steken mensen de Belgisch-Franse grens over in de hoop een job te vinden. Het Interreg-project CowForme zet deze traditie voort. “Dit project wil werkzoekenden in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk via een aangepaste opleiding tewerkstellen in veehouderij”, vertelt Marc Moens, verantwoordelijke voor de inhoudelijke en financiële opvolging van het project. “Met CowForme willen we het voortbestaan van onze veehouderij verzekeren door de arbeidssituatie van de veehouders te verbeteren. Dat gebeurt met een behoefteanalyse, het ontwikkelen van opleidingen en kennisuitwisseling over veehouderij. Dat is nodig, want we hebben een gebrek aan arbeidskrachten.”

Kennisuitwisseling en ontwikkeling

Het project zorgt voor een goede samenwerking tussen West-Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. “CowForme toont hoe Europese steun een meerwaarde kan betekenen op het terrein”, begint Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Europa investeert in de veehouderij alsook in de opleidingen voor werkzoekenden. Dit grensgebied biedt een unieke locatie voor de kennisuitwisseling en ontwikkeling in de sector. Projectpartners uit Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk slaan in dit project de handen in elkaar om hun expertise te delen.”

Het project is tweezijdig volgens Vandenkendelaere. “Het is niet alleen een opportuniteit om de arbeidsomstandigheden in de melkveehouderij te verbeteren, maar ook werkzoekenden naar een job in de sector te begeleiden. Het is geweten dat er een groot tekort is aan arbeidskrachten in de melkveesector. Alle opportuniteiten om werkzoekenden naar deze specifieke branche te begeleiden, zijn welkom.”

CowForme startte een goede twee jaar terug en het zag al enkele werkzoekenden een job vinden dankzij het project. “Door de coronapandemie was het niet evident om al onze doelstellingen te realiseren”, begint Moens. “Onze projectindicatoren zijn gedeeltelijk bereikt, maar gelukkig loopt het project nog tot de laatste dag van 2022. We mogen al spreken van een klein succesje, want niet alleen vonden vele werkzoekenden een job, er werd ook veel kennis uitgewisseld.”

De kennis van de veehouderij is van essentieel belang. Vele boeren gebruiken nog verouderde technieken die niet efficiënt zijn. CowForme zorgt ervoor dat veehouders kunnen werken op een doeltreffende manier, wat in hun voordeel zal uitdraaien. “Ik vind het logisch dat ik niet mee ben met de laatste nieuwigheden”, zegt veehouder Pol Lambert. “Ik bedrijf al jarenlang veeteelt op de manier die me aangeleerd is door mijn vader. Dat er nu een project op de proppen komt dat ons kan helpen om te moderniseren, is goed. Hopelijk verzekert het ons voortbestaan in de veehouderij. Zonder onze stiel kunnen we niet overleven. Het leven als veehouder is niet gemakkelijk, maar het zou niemand mogen afschrikken.”

Partners

“In 2020 hielden we een workshop over het thema werkgelegenheid in de landbouw. We zorgden toen voor een online-enquête onder veehouders van de drie regio’s, Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk”, vertelt Moens. “Uit die enquête bleek dat we stappen moesten zetten richting uitwisselingsgroepen voor melkveehouders, we noemden dit Focus Farms. Deze Focus Farms werden opgestart in de drie regio’s met twee groepen in Vlaanderen, twee in Wallonië en drie in Frankrijk. Het verdere succes van CowForme leidde tot een vraag van vier organisaties om geassocieerde partner van het project te worden. Ruralité Environnement Développement, Région Hauts de France, Fédération régionale des services de remplacement en de Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs kwamen erbij als partner. Nu we het einde van CowForme naderen, mogen we al trots terugkijken op onze afgelegde weg.”

Het zijn moeilijke tijden voor de veehouderij. De boeren moeten harder werken voor lage prijzen. “Er kruipt veel werk in de goede verzorging van ons vee”, zegt veeboer Pol Lambert. “We worden soms aan ons lot overgelaten en moeten zelf voor een deftig inkomen zorgen, wat soms moeilijk is gezien de veranderende wetgevingen. Ik hoop dat er dringend wat verandert voor ons en dat de mensen inzien dat men niet zonder ons werk kan.”

“De stikstofuitstoot in Vlaanderen moet tegen 2030 verminderen, ook in de landbouw. De onderhandelingen daarover zijn aan de gang”, weet Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Voor mij is het belangrijk dat er rechtszekerheid komt voor de veehouders, een eerlijk loon voor de boeren en hun gezinnen. Ook jonge boeren hebben perspectief nodig op een toekomst. We mogen geen enkel bedrijf in de steek laten.”

De Europeaan in Elian Coussement “Ik ben Elian Coussement uit Waregem. Mijn grootste interesse is sport en vooral voetbal. Ik studeer dan ook Sportjournalistiek aan Howest om later dagelijks met sport te kunnen bezig zijn. Op dit moment werk ik al voor De Krant van West-Vlaanderen, waar ik schrijf over alles wat met Zulte-Waregem te maken heeft. Volgens mij is Europa een goed en belangrijk project, omdat je verder geraakt door samen te werken. Het leven is een stuk eenvoudiger geworden door bijvoorbeeld de open grenzen en de euro. Ik vind wel dat landen nog steeds de macht moeten behouden op bepaalde thema’s.”

Deze reeks kwam tot stand in samenwerking met Howest en Europe Direct West-Vlaanderen.