Coronahobby van Gert (26) kent flinke groeispurt: “Pompoen gekweekt van 424 kilo”

Wat voor Gert De Roo (26) uit Maldegem bij het begin van de coronapandemie begon als een nieuwe hobby, is serieus doorgegroeid. Volgend jaar wil hij zijn pompoenveld uitbreiden tot een hectare. Pronkstuk en uithangbord is een pompoen van 424 kilogram.

Wie op zoek is naar een pompoen, kunnen we een bezoek aan de pompoenhoeve van Gert De Roo in Celieplas 8 in Adegem aanraden. Daar staan momenteel pompoenen in alle kleuren, vormen en gewichten.

“Toen de coronapandemie uitbrak, was er weinig bewegingsvrijheid. Ik kon mijn beroep als vertegenwoordiger in kalfsvoer uitoefenen, maar in mijn vrije tijd had ik weinig mogelijkheden”, vertelt Gert. “Omdat mijn oma door de pandemie niet aan plantzaad kon geraken, besloot ik een stukje van elf are te gebruiken om pompoenen te planten. Via internet zocht ik informatie over het telen van pompoenen. Ik had een goede eerste oogst en al mijn pompoenen gingen tegen eind oktober de deur uit.”

Opnieuw uitverkocht

Na zijn eerste succesoogst ging Gert zich nog wat verder verdiepen in het leven van pompoenen. In maart maakte hij zijn perceeltje grond klaar om er opnieuw pompoenen te planten.

“Volgend jaar breid ik uit tot honderd variëteiten, en een veld van een hectare”

“Uit mijn zoektocht op internet en contacten met andere pompoentelers had ik geleerd dat er meer dan 500 soorten pompoenen zijn en hoe ik mijn kans op succes nog kon verhogen. Toen ik in mijn tweede jaar mijn pompoenzaad in de grond stak, zaten daar 72 variëteiten in. Ik moest ervoor zorgen dat de planten in de beste omstandigheden konden groeien. En opnieuw was mijn oogst tegen begin november uitverkocht. Mijn grootste afnemers kopen in de periode rond Halloween, maar er zijn veel mensen die kleinere soorten pompoenen gebruiken als decoratie. En de pompoen heeft natuurlijk ook al zijn weg naar de keuken gevonden.”

Relatief kleinschalig

De coronapandemie is voorbij, maar de nieuwe hobby is gebleven en zelfs een beetje uit de hand gelopen.

“Het eerste jaar stak ik geld toe aan mijn pompoenen. Het tweede jaar ging het al iets beter. Ik blijf wel relatief kleinschalig werken en leer nog altijd bij. Mijn klanten komen uit Oost- en West-Vlaanderen. Zelfs in Nederland weten ze al dat er op Celieplas pompoenen te koop zijn. Dit jaar heb ik ook een blikvanger: mijn grootste pompoen weegt 424 kilogram. Die is dit jaar mijn uithangbord.”

“Omdat ik al ieder jaar mijn hele oogst aan de man heb kunnen brengen, heb ik besloten om volgend jaar mijn pompoenveld toch uit te breiden tot een hectare, en mijn variëteiten tot honderd.” (Leopold Veirman)