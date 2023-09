Champignons Lapierre heeft met eigen plukrobot een wereldprimeur: “Muzzroom is vernieuwend”

In Muzzroom, het nieuwe champignonbedrijf van de familie Lapierre, werkt men in de Meulebekestraat met een volledig nieuw gepatenteerd pluksysteem, dat een wereldwijde primeur is. Op deze site zijn er verschillende plukrobotten in werking, ook werden er kantelbare stellingen ontwikkeld en geïnstalleerd.

Sinds 1964 teelt de familie Lapierre champignons. De kunst van het telen van champignons groeide van vader Raphaël door naar zoon Stefaan. Zo werd niet enkel het kweken, maar ook het verpakken van de champignons een hoofdactiviteit van de onderneming. In 1992 kwam Stefaan aan het roer van de kwekerij te staan. Hij bouwde een nieuwe kwekerij met 19 cellen. In 1999 kwam er een tweede vestiging in Tielt. Vijf jaar later volgde de geboorte van de BV ‘Dagverse champignons van producent naar consument onder eigen kwaliteitslabel’. In 2008 bouwde de onderneming een volledige nieuwe verpakkingsruimte.

Twee jaar later besloot men te investeren in méér teeltoppervlakte in de champignonkwekerij in Tielt. Deze werd verdriedubbeld. In 2020 opteerde men voor de bouw van een nieuwe vestiging in de Meulebekestraat. Deze vestiging bestaat uit een nieuwe kwekerij, inpakafdeling, opslagplaatsen, logistieke voorzieningen en een bureel. Deze werd in 2021 actief. Door het gebruik van een nieuw pluksysteem kan er op een effectievere en efficiëntere manier worden gewerkt.

natuurproduct

De nieuwe vestiging telt zes cellen van telkens 540 m² teeltoppervlakte. “We willen met onze nieuwe vestiging bouwen aan de toekomst. We lanceren ook een nieuwe naam Muzzroom, die dient als handelsnaam voor Champignons Lapierre. Muzzroom heeft twee betekenissen. Je hebt de woordspeling met dubbele Z ‘Muzzroom’, afkomstig van de Engelse term ‘mushroom’. Champignons worden gekweekt in een cel, een soort kamer, vandaar ‘room’. De Engelse term omdat we internationaal actief zijn. We verkopen onze champignons ook in onze buurlanden”, zegt Michelle (24), dochter van Stefaan en Sally Lapierre-Vanderougstraete. Samen met haar broer Jean-Louis (25) werkt ze ook in het familiebedrijf.

vleesvervanger

“In de loop der jaren is het aantal champignonkwekers in België door de stijgende productiekost sterk afgenomen. We hebben concurrentie van Nederland, dit grotendeels door de komst van de Nederlandse retail, ook vanuit Frankrijk en van een aantal Belgische collega’s. Iedereen gaat wel heel sportief met elkaar om in deze sector. Champignons zijn een natuurproduct, het is tuinbouw. We hebben ook wel eens een mindere pluk, zoals tuinbouwers dat in openlucht hebben”, bekent Michelle. “Onze kweek en pluk gebeuren in cellen. We zijn dus minder afhankelijk van het klimaat maar toch kan er wel eens iets misgaan. Zo zijn we afhankelijk van verschillende zaken: compost, dekaarde, stro, mycelium, beschikbare arbeiders, enz. Als één van deze factoren niet in balans is, zal de oogst van de cel niet optimaal zijn. Champignons zijn moeilijk te kweken, want het gaat over een schimmel. We focussen ons enkel op de traditionele witte champignons. Seizoensgebonden hebben we ook oesterzwammen en kastanjes ook in de aanbieding. In het hoogseizoen maken we mixen van vooral wilde champignons die we overal in Europa vinden.”

“Ons personeelsbestand is variabel omdat we tijdens de winter met een hoogseizoen zitten. Op volle capaciteit werken we met een 100-tal personen. Champignons zijn inderdaad een seizoensproduct, maar wel het hele jaar beschikbaar. Tijdens corona merkten we een stijging van de verkoop van champignons. We stelden ook al vast dat mensen die vegetarisch zijn in champignons een perfecte vleesvervanger gevonden hebben.”

“Sinds 2021 zijn we actief in de Meulebekestraat. Er wordt gewerkt met kantelbare bedden, die ergonomisch veel beter zijn voor onze plukkers.

De plukrobot

“De plukkers moeten zich niet meer vooroverbuigen, wat minder belastend is. Verder kunnen ze de bedden aanpassen aan hun lichaamslengte. De pluk gebeurt met de hand. De champignons worden op een transportband geplaatst en deze worden dan afgenomen en gecontroleerd door de plukrobot. Dat is een nieuw en uniek systeem”, glundert Michelle. “De plukrobot legt de champignons ook in de plastieken bakjes en sorteert ze uit op grootte, vorm en witheid, afhankelijk van de vraag van de klant. De robot vergemakkelijkt niet alleen het productieproces, maar helpt ons ook om heel vlot de champignons uit te sorteren tot wel 10 verschillende groottes. Eenmaal het gewicht correct bepaald is, verplaatst het bakje zich automatisch en verschijnt er een nieuw.”