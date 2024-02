CD&V wil dat overheid en Natuurpunt stoppen met aankoop landbouwgrond

CD&V wil niet dat de overheid en Natuurpunt nog landbouwgrond kopen. Partijvoorzitter Sammy Mahdi hoopt hiermee de woede van de boeren te bekoelen

CD&V vindt dat landbouwgrond in handen moeten blijven van landbouwers. De partij wil niet meer dat er in ruimtelijke procedures nog landbouwgrond wordt omgezet naar een andere bestemming. Er zou ook geen belastinggeld meer mogen gaan naar de aankoop van landbouwgrond. Ook niet door Natuur en Bos of door de Vlaamse Landmaatschappij.

Prijs wordt opgedreven

Een derde van de grond die de administraties nu aankopen, is landbouwgrond. Voor ANB en VLM wil CD&V de pauzeknop induwen. Maar CD&V wil dit doortrekken naar verenigingen die terreinen beheren zoals Natuurpunt en Limburgs Landschap. Die Vlaamse subsidies zouden namelijk de prijs voor landbouwgrond opdrijven. “Je moet ervoor zorgen dat die landbouwgrond landbouwgrond kan blijven”, zegt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi in De Ochtend op Radio 1. “Dat is een uitdaging. Kapitaalkrachtige verenigingen kunnen veel geld op tafel leggen.”

Drastisch ingrijpen

“Dat de prijs van die gronden stijgt, heeft te maken met een concurrerende markt op een klein grondgebied. Dat veroorzaakt spanningen”, aldus nog Mahdi. Later dinsdag staat opnieuw overleg gepland tussen de boeren en Vlaamse regering. “We zullen zien wat de gesprekken in de regering opleveren”, zegt Mahdi daarover. “Ik hoop dat iedereen ver genoeg wil gaan. Iedereen moet beseffen dat je drastisch moet ingrijpen.”