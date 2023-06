Buurderij geoped in Ichtegem: “Meehelpen aan korte keten”

In De Pottenbakkerij langs de Diksmuidebaan in Ichtegem werd officieel een ‘Buurderij’ geopend. Initiatiefneemster van deze korteketenschakel is de in Rotterdam geboren Christina Smith. Schepenen Celesta Muylle en Willy Hosten zijn tevreden met het mooie initiatief en hopen dat het veel succes zal kennen.

Christina Smith verzeilde door haar huwelijk met Herman Vanholm, die op 9 mei 2016 overleed, in 1971 in België. “Ik was al meer dan drie jaar trouwe “buur” van de Buurderij, eerst in Ichtegem bij Pascal Masschaele en daarna bij Jurgen De Reepere van de Buurderij Torhout”, steekt Christina van wal. “Als “buur” koop je rechtstreeks bij lokale boeren. Ik vond het eten beter smaken en ook de kwaliteit is beter. Toen mijn echtegnoot overleed, verplichtte ik mezelf weekplanning voor een menu op te maken. Daardoor werd het koken en eten opnieuw een plezier en ben ik ook meer bewust van wat ik eet en waar het vandaan komt.”

Meteen veel interesse

“Daarenboven is er in Ichtegem geen boerenmarkt en/of wekelijkse markt. Een Buurderij vereenvoudigt het boodschappen doen. Je moet niet overal heen rijden om lokaal aankopen te doen. Ander voordeel is dat je actief meehelpt aan de korte keten en zo helpt de verspilling te verminderen. Er wordt alleen geoogst of klaargemaakt wat besteld werd”, zegt Christina.

Op de openingsavond in De Pottenbakkerij kwam alvast een 40-tal enthousiaste mensen opdagen. “En blijkbaar slaat het initiatief aan want ik mocht de eerste keer 24 bestellingen noteren. Niet alleen van inwoners van Ichtegem, maar ook van mensen die van Wijnendale en Koekelare kwamen. De tweede week telde ik iets minder bestellingen, maar wel met een grotere omzet. En dat stimuleert om op de ingeslagen weg ver te gaan.” In de toekomst hoopt Christina om De Buurderij nog meer te kunnen promoten en op nog meer samenwerking met lokale producenten uit Ichtegem en omgeving. “Ik hoop ook fairtradeproducten van Oxfam te kunnen bieden”, besluit de initiatiefneemster.

Mensen met een beperking

En dat Christina Smith van aanpakken weet en niet bij de pakken blijft zitten, leiden we af uit haar initiatief om ook contact te leggen met de mindervalide en mobiele centrale, om mensen met een beperking een doel in hun leven te geven door mee te helpen en ook een aan huis levering uit te bouwen met hen. Daarnaast kan je ook een beroep doen op een traiteur voor vis en vleesschotels. “Iedereen komt aan zijn trekken, ook vegetariërs. Of je nu een gezin met kinderen hebt of alleenstaande bent. Er is voor elk wat wils.” (EV)

De Buurderij, Diksmuidebaan 214, beter bekend als de Pottenbakkerij Ichtegem.