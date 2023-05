Buurderij brengt boeren en buren wekelijks samen

Ichtegem krijgt vanaf donderdag 25 mei zijn eigen Buurderij. Een Buurderij brengt boeren en buren samen. Je kan er wekelijks lokale producenten ontmoeten en verse lokale producten ophalen.

Op donderdag 25 mei opent Buurderij Ichtegem haar deuren in De Pottenbakkerij, Diksmuidebaan 214. “Iedereen is welkom van 18 tot 20 uur op de opening om er producten uit de streek te ontdekken en te proeven”, aldus Buurderijverantwoordelijke Christina Smith.

Gevarieerd aanbod

Om het concept te doen werken doet Boeren & Buren beroep op lokale ondernemende mensen: de Buurderijverantwoordelijken. Zij staan in voor de communicatie met de producenten en de uitbouw van een lokaal netwerk. Zij zorgen ook voor een gevarieerd aanbod van lokaal lekkers en maken van boodschappen doen opnieuw een sociale en ontspannende ervaring. “

Met de opening van de Buurderij in Ichtegem willen we dan ook duidelijk laten zien dat alle mensen met een hart voor lokale land- en tuinbouw in aanmerking komen om in zijn of haar buurt zelf een Buurderijproject op te starten”, steekt Buurderijverantwoordelijke Christina Smith van wal. “En als extra aanmoediging kunnen onze Buren die voor het eerst bestellen, gebruik maken van een extra korting van 5 euro met de code: ICHTEGEM5.”

Met een webplatform brengt Boeren & Buren consumenten en producenten samen. “Het concept is eenvoudig: op de site www.boerenenburen.be kan je gratis een account aanmaken als Buur en je aansluiten bij de Buurderij”, vervolgt Christina. “Je plaatst en betaalt je bestelling online, ten laatste op dinsdag om 22 uur. Op donderdag kan de persoon zijn bestelling ophalen tussen 18 en 19 uur in De Pottenbakkerij waar producenten en andere Buren elkaar treffen.”

Je kan bestellen wanneer en hoe vaak je wil. Er zij geen verdere verplichtingen, geen minimumbestelling, vaste pakketten of een abonnement. “Omdat je op voorhand je boodschappen bestelt, ga je samen met de boeren voedselverspilling tegen en wordt er alleen vers geoogst en klaargemaakt wat nodig is”, besluit Christina Smith.

Feedback

Het online bestellen gaat van start op 11 mei en eindigt op 23 mei om 22 uur. De daaropvolgende bestelling start op zaterdag 27 mei voor afhaling op donderdag 1 juni tussen 18 en 19 uur. En zo verder. Na bestelling krijgt de klant feedback met de vraag of alles oké was en worden niet-geleverde goederen met een kredietnota in orde gebracht.

Info: 0486 63 01 19 – www.smithchris600mail.com