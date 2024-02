Burgemeester De fauw helpt met hulpverlening voor gestrande vrachtwagenchauffeurs in Zeebrugge

Het boerenprotest aan de haven van Zeebrugge is ondertussen aan de derde dag toe. Dat veroorzaakt heel wat hinder. Het Rode Kruis deelt water en suikerwafels uit aan de gestrande vrachtwagenchauffeurs en krijgt daarbij hulp van burgemeester De fauw.

“Op dit moment staan er zo’n 1.700 à 2.000 vrachtwagens te wachten”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De blokkades doorbreken of de politie proces-verbaal laten opstellen doen we vooralsnog niet. We blijven onderhandelen met de boeren. Zo lieten ze zowel woensdag als vandaag (donderdag, red.) vrachtwagens met bederfbare goederen mondjesmaat passeren.”

Ondertussen is het protest al drie dagen bezig en niemand weet wanneer het stopt. Ook niet in Zeebrugge. “Eerst was er gezegd dat het woensdagavond zou stoppen. Daarna donderdagochtend en nu is er al sprake van vrijdagochtend of nog later”, aldus De fauw.

Bevoorrading

Het Rode Kruis zorgt voor bevoorrading. Er worden waterflesjes en suikerwafels uitgedeeld. Intussen staan er al 2.000 chauffeurs vast in Zeebrugge en omstreken. De bedeling gebeurt door ziekenwagens en bestelwagens van de stad om alles veilig te laten verlopen.

“Velen staan hier al meer dan 30 uur en hun voedsel en water raakt stilaan op”, zegt de burgemeester van Brugge. Daarom deelt het Rode Kruis nu water en suikerwafels uit. “Het is moeilijk om de vrachtwagens te bereiken die op rijstroken of pechstroken van de N31 of de A11 staan. Daarom wordt alles uitgedeeld via ziekenwagens die ter plaatse komen”, zegt De fauw. Verder komt er ook een vaste bevoorradingspost op het Klaverblad A11 met de afrit Alfred Ronsestraat. Dit voor de chauffeurs die opgesteld staan langs de A11. Er staat ondertussen bijna zes kilometer file van geblokkeerde truckers.