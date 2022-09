Bruno en Steffie zetten deuren open tijdens Dag van de Landbouw: Koetjeknuffelen op de Jerseyhoeve

De veertigste editie van de ‘Dag van de Landbouw’, zondag 18 september, wordt officieel afgetrapt op de Jerseyhoeve bij Bruno De Grande en Steffie Colpaert. Samen met hun twee kinderen en bevallige bruine Jerseykoeien zetten ze een charmeoffensief in. “We willen boer en consument weer dichter bij elkaar brengen.”

De Dag van de Landbouw, een initiatief van de Boerenbond en de Landelijke Gilden, focust dit jaar op het belang van onze lokale productie. Onder het motto ‘Uw voedsel? Daar zorgt de boer voor!’ zetten ook Bruno De Grande (33) en Steffie Colpaert (34) van de Jerseyhoeve hun deuren open voor het publiek. “De boer die zorgt voor de dagelijkse verse producten op ons bord, voor veel mensen is die link vandaag een beetje zoek. De voeling met het platteland is weg, en daar wil de Boerenbond met Dag van de Landbouw dus wat aan doen. Het is een uitgelezen kans om onze sector in een positief daglicht te stellen”, zegt Steffie. Maar dan vijftig land- en tuinbouwbedrijven zetten zondag hun deuren wijd open. Bij Bruno en Steffie krijg je tijdens een rondleiding op de hoeve te zien hoe het er op een modern melkveebedrijf aan toegaat, maar er zal ook een heuse ‘machineweide’ te bezoeken zijn. “Daar leer je iets bij over onze landbouwvoertuigen en wat ze zoal doen. Zelf communiceren we daarover het jaar rond via onze sociale media”, glimlacht Steffie.

Mensen staan niet meer stil bij wat op hun bord ligt: de link met de boer is zoek

Melk zoals vroeger

Bruno en Steffie namen de Jeyseyhoeve in ‘17 over en begonnen er Jerseykoeien te fokken voor de melk. “Ze zijn klein maar erg efficiënt: met relatief weinig voer geven ze rijke, vollere melk. De melk smaakt hier nog zoals vroeger, horen we weleens van onze oudere klanten. In België komt dit ras niet zo heel vaak voor, maar sinds de dag dat Bruno stage liep in Australië, droomde hij ervan om zelf met Jerseykoeien aan de slag te gaan”, vertelt Steffie. Het koppel startte vijf jaar geleden met een tachtigtal dieren. “We kregen de kans om een kudde over te nemen uit Denemarken. Op vandaag hebben we zo’n tweehonderd koeien”, aldus Steffie.

Op het terras aan de hoevewinkel kan je ‘s zomers genieten van een lekker ijsje op basis van Jerseymelk. “Er zit ook yoghurt, rijstpap en boerenvla in de automaat. In coronatijden nam onze hoevewinkel een hoge vlucht, en veel van die klanten zijn blijven komen. Daarnaast werken we in De Haan goed samen met de horeca en andere lokale handelaars; zo mogen we de Kruidenmolen, bakkerij Bruut en de Coqotte tot onze vaste klanten rekenen”, klinkt het. Opvallend feitje: de vorige eigenaars van dit melkveebedrijf namen deel aan de allereerste editie van Dag van de Landbouw in 1982. “Wij verwelkomen jaar in, jaar uit bezoekers op onze boerderij: van een kleuterklasje tot de plaatselijke OKRA-afdeling. Voor zondag voorzien we ook springkastelen en een stropiramide voor de kleintjes, en onze knuffelkoe Odette zal present zijn.”

Iedereen is zondag tussen 10 en 18 uur welkom op de Jerseyhoeve, gelegen in de Bredeweg 129 in De Haan.