Brugs koppel nam Franse wijngaard over en presenteert eerste wijnen: “Er zijn plannen om uit te breiden”

Bruggelingen Bruno Claeys (55) en Ilse Bouchez (55) realiseerden vorig jaar in maart met de overname van het Franse wijndomein La Martine hun grote droom. Bijna een jaar later kwamen ze terug naar Brugge voor de voorstelling van hun eerste wijnen bij wijnhandel Annicaert.

Als respectievelijk landbouwingenieur en biologe waren Bruno en Ilse al eerder actief in de voedingssector maar een link met de wijnbouw was er niet. “Wij dronken wel al eens graag een glas wijn en in zijn jongere jaren volgde mijn man wel enkele cursussen wijn proeven maar daar bleef het bij”, legt Ilse Bouchez uit. Hun eerste ervaring in de voedingsindustrie dateert uit de jaren ‘90 in Midden-Amerika, waar ze in het kader van ontwikkelingssamenwerking samen meewerkten aan de bouw van een fabriek voor de productie van sojamelk. Bruno zette zijn loopbaan verder en leidde overal ter wereld bouw- en productieprojecten voor diverse bedrijven actief in de voedingssector. Hilde stapte als docente biologie over naar het onderwijs waar ze uiteindelijk ook een directiefunctie opnam.

We zijn enorm trots op onze witte wijn en onze drie rode wijnen

Ratrace

Een druk professioneel leven dus voor het echtpaar dat ook nog eens drie kinderen heeft. “Mijn man ik spraken er al een tijdje met elkaar over om uit die ‘ratrace’ te stappen en ergens in het buitenland, liefst op een zuiderse locatie, samen een eigen project in de voeding op ons eigen tempo te realiseren”, vertelt Ilse. “Bruno ging al vaak eens met vrienden wandelen in het zuiden van Frankrijk en vertelde op een dag over een prachtig wijndomein dat over te nemen stond. Het ging dus om het domein La Martine in de stad Castelreng, gelegen in het departement Aude, niet ver van Carcassonne. In de herfst van 2021 ben ik met hem mee gegaan om het domein te gaan bekijken, waarna we na enige besprekingen een bod hebben uitgebracht en in maart van 2022 was de overdracht een feit. De vorige eigenaars, Michel Louison en zijn echtgenote, zijn intussen al eind de zeventig en zochten dus een overnemer, maar ze wilden er wel zeker van zijn dat het ook mensen zijn die niet als hen aan biologische wijnteelt zouden gaan doen. En die garantie hebben wij dus gegeven.”

Theoretische kennis

“Michel en een oenoloog waar hij mee samenwerkte zullen ons ook nog een tweetal jaar verder met raad en daad bijstaan. Als bioloog en landbouwingenieur hadden wij natuurlijk wel wat theoretische kennis over hoe uit druiven wijn wordt gemaakt maar we hebben van Michel heel wat opgestoken.”

Het domein van Bruno en Ilse bevat zo’n 7 hectare aan wijngaarden maar ze hebben de ambitie om nog wat bij te planten, tot aan 9 hectare. Intussen kunnen ze een witte wijn en drie rode wijnen aanbieden. “We wonen dus het grootste deel van het jaar op het domein in Frankrijk, maar we komen nog regelmatig terug naar België, want we willen onze kinderen, die er werken en studeren, blijven zien”, zegt Ilse. “En vorige week hebben we bij de Brugse wijnhandel Annicaert dus onze eerste wijnen gepresenteerd. We zijn dolgelukkig met deze nieuwe stap in ons leven én met het resultaat van de oogst!”

Meer info: www.lamartine.wine.