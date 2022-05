Brouns wil welbevinden boeren verhogen met actieplan

Jo Brouns, de nieuwe Vlaamse minister van Landbouw, heeft dinsdag een actieplan gelanceerd om het welbevinden in de landbouwsector te verhogen. Boeren op een Kruispunt, de hulporganisatie voor boeren met problemen, ziet het aantal aanmeldingen immers jaar na jaar toenemen. Brouns verzekerde de aanwezige landbouwers dinsdag dat er naar hen zal worden geluisterd in het stikstofdossier.

“Het aantal aanmeldingen stijgt heel snel”, zei Els Verthé van Boeren op een Kruispunt. “We zien niet langer enkel bedrijfstechnische problemen, maar vooral veel psychosociale problematieken. Het gaat dan om depressie, burn-out en het niet kunnen omgaan met de onzekere toekomst die momenteel voorligt.”

Boeren op een Kruispunt kreeg al 1,4 miljoen euro extra budget om meer medewerkers aan te werven. De minister maakt nu ook 50.000 euro vrij voor een nieuw actieplan. Zeventig organisaties uit de landbouwsector, het middenveld en de welzijnssector zetten hun schouders onder projecten om mentale en sociale problemen bespreekbaar te maken, onder meer met netwerkevenementen. Om de landbouwers weerbaarder te maken, komt er loopbaancoaching en het landbouwonderwijs engageert zich om meer aandacht te hebben voor het mentale welbevinden.

Maar dé olifant in de kamer was dinsdag het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. Dat akkoord bepaalt onder meer dat een 40-tal landbouwbedrijven met een rode code hun activiteiten tegen 2025 moeten stoppen. Op die lijst met rode bedrijven stonden aanvankelijk 58 bedrijven, maar daarvan zijn er al 18 in een uitkoopregeling gestapt.

Zwaar jobverlies

Hendrik Vandamme van het Algemeen Boerensyndicaat en Lode Ceyssens van de Boerenbond wezen erop dat de huidige onzekerheid een grote impact heeft op het welbevinden van de landbouwers. “Het laatste dat wij willen is een flipflopbeleid, daarmee zorg je voor chaos in het hoofd van degenen die ermee moeten omgaan”, zei Vandamme. “Een reductie van de veestapel zou leiden tot zomaar even 20.000 jobs die verloren gaan”, zei Ceyssens. “Als dat in een groot bedrijf zou gebeuren, zou het maandenlang het nieuws domineren.”

Brouns wil luisteren naar de sector, maar raakt niet aan het akkoord. “Het openbaar onderzoek loopt. Elke landbouwer moet nu kijken wat de impact is op zijn bedrijf en zijn opmerkingen formuleren. Na het onderzoek kunnen we eventueel nog bijsturen”, zei hij. Landbouwers die kunnen aantonen dat hun impact significant gedaald is door de investeringen die ze hebben gedaan, daar moet rekening mee gehouden worden, gaf de minister aan.

“Wij gaan uit van een verfijning na het openbaar onderzoek”, reageerde Vandamme. “We hopen dat de rede het haalt van de emotie.”

Uit onderzoek blijkt dat meer dan driekwart van de Vlamingen de landbouw een warm hart toedraagt. Om het imago van de sector nog verder te verbeteren, start het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) een campagne onder de slogan ‘Jouw sympathie geeft onze boeren energie!’.