Brecht en Nele protesteren tegen stikstofakkoord: “Overheid pleegt contractbreuk”

Land- en tuinbouwers vrezen voor toekomst na strenge conceptnota van PAS-akkoord. De vele investeringen om de stikstofemissies te dalen, maken het voor de bedrijven steeds moeilijker om rond te komen. Enkele lokale boeren en veehouders dienen daarom, samen met de gemeente Staden, bezwaarschrift in tegen het akkoord. “De economische gevolgen zullen reusachtig zijn.”

De Vlaamse regering wil met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) de stikstof- en ammoniakuitstoot doen dalen. Een van de maatregelen in het PAS-akkoord is dat de varkensstapel tegen 2030 met maar liefst dertig procent moet verminderen.

Staden telt maar liefst 220 land- en tuinbouwbedrijven, waarbij de veehouderij direct en indirect voor een grote tewerkstelling zorgt. Het gemeentebestuur vindt de conceptnota van het PAS-akkoord niet correct voor de lokale organisaties en verklaarde vorige week dat het een bezwaarschrift zal indienen.

Opnieuw gestraft

Ook enkele veehouders trekken aan de alarmbel. Op dinsdag 24 mei verzamelde zich een selectie op de hoeve van Brecht Verslyppe (38) en Nele Castelein (38) in de Houthulststraat. “Opnieuw staan de landbouwers in de kou”, zegt Brecht. “We hebben de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om duurzaam verder te boeren maar we worden andermaal gestraft. De overheid pleegt zelfs contractbreuk, plots zijn onze vergunningen niet meer geldig tot 2035, maar moet alles vernieuwd zijn tegen 2030. De eerdere zware investeringen van honderd duizenden euro’s komen als een boemerang terug in ons gezicht.”

“Onze drie kinderen beleven de tijd van hun leven op de boerderij, dat is het grootste geschenk dat we hen kunnen geven”, vertelt Nele. “We kweken nu al extra groenten omdat de prijzen voor varkens zo laag staan, en nu moeten we op korte tijd opnieuw zware investeringen maken. Dat is niet haalbaar”, zegt ze geëmotioneerd. “Bovendien gaan de banken steeds moeilijker mee in ons verhaal.”

Bedelen

Nationaal Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens woonde de bijeenkomst bij. “Het verhaal van Brecht en Nele maakt duidelijk dat het voor heel wat bedrijven moeilijk overleven wordt. Er staan heel wat jobs op de helling door het PAS-akkoord, ook bij de voedselverwerkende ondernemingen. Mocht een fabriek sluiten, dan staat de regering te springen om een oplossing te zoeken. Voor de boeren gebeurt er niets.”

Ceyssens hekelt dat de regering landbouw links laat liggen. “Elke sector krijgt bakken met geld om te innoveren. Wij moeten bedelen om zelfs maar een wetenschappelijk comité op te richten om onze boeren vooruit te helpen.”

Lege rekken

De aanwezige veehouders zeggen dat ze nu al hun kinderen ontmoedigen om de zaak over te nemen. “Het is de mooiste stiel, maar er zit helaas geen toekomst meer in”, klinkt het. “Binnenkort verhuizen enkele landbouwers over de grens en worden we afhankelijk van het buitenland. Dat zal tot duurder voedsel en zelfs lege winkelrekken leiden.”

Voorzitter Ceyssens is duidelijk. “Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen, maar op een menselijke en socio-economisch haalbare manier.”