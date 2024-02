BREAKING – Actievoerders schorten blokkades in Zeebrugge op

De actievoerders willen de blokkades in Zeebrugge opheffen. Dat bevestigen gouverneur Carl Decaluwé en de Boerenbond. De organisatoren van het protest roepen in WhatsApp-groepen op om vandaag/vrijdag nog het protest stil te leggen. Volgens de gouverneur is het afwachten of alle actievoerders ter plaatse dat plan zullen volgen.

De voorzitters van de Boerenbond en de Groene Kring zijn vrijdag in gesprek gegaan met de initiatiefnemers in Zeebrugge over wat er op Vlaams niveau is overlegd. Daarom hebben de initiatiefnemers besloten hun actie in Zeebrugge stil te leggen. Intussen roepen zij in groepen op WhatsApp op om de blokkades op te heffen. De organisatoren vragen naderende colonnes dan ook om rechtsomkeer te maken.

Extra politie om gestrande vrachtwagens uit Zeebrugge te loodsen na opheffen blokkades

Er worden extra politiemensen ingezet om alle gestrande vrachtwagens weer uit Zeebrugge te loodsen. Dat zegt gouverneur Carl Decaluwé nadat de initiatiefnemers van de protesten daar hun blokkades hebben opgeheven. Er wordt een groot actieplan op poten gezet om alle vrachtwagens veilig de haven binnen te laten rijden. Andere vrachtwagens worden nog naar de noodparking aan de luchthaven van Oostende geleid.

De 2.000 gestrande vrachtwagens moeten daarop uit de omgeving worden geloodst. Dat wordt volgens Decaluwé een werk van meerdere dagen. “Er liggen scenario’s klaar en die zullen stilaan in werking treden. Het zal heel wat tijd kosten om al die vrachtwagens daar ordelijk weg te krijgen. De procedure kan zeker heel het weekend in beslag nemen”, klinkt het.

De gouverneur zit vrijdagnamiddag nog samen met de initiatiefnemers om te luisteren naar wat hun behoeften zijn, en te bekijken hoe alles aan hun kant moet worden georganiseerd.