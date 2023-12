Brandweer kan na fikse reddingsoperatie 19 varkens uit ingestorte mestput redden

De brandweer van Koekelare en het speciale dierenreddingsteam (DRT) van Brandweer Westhoek konden dinsdag na een reddingsoperatie die bijna drie uren duurde in totaal 19 varkens redden. Die zaten vast in een ingestorte mestput van een boerderij.

De landbouwer van een hoeve in de Pottebezemstraat in Koekelare belde dinsdag even voor 10 uur naar de hulpdiensten. Hij was binnen geweest in zijn varkensstal en ontdekte daar dat meer dan tien varkens vast zaten in een ingestorte mestput. De dieren er zelf uithalen bleek onmogelijk en dus belde hij de brandweer. “Bij onze aankomst bleek dat een draagmuur van de mestkelder weggeslagen was waardoor de roostering zelf ook instortte”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere van post Koekelare.

“We vroegen onmiddellijk versterking van het speciale dierenreddingsteam van onze zone. Intussen was de landbouwer al begonnen met het leegtrekken van de mestkelder zodat de varkens zeker niet zouden verdrinken. In totaal zaten 19 varkens tussen de 60 en 80 kilo zwaar. Zij konden uiteindelijk vrij bewegen in de put maar voor ons was er zeer weinig manoeuvreerruimte. We moesten ook twee openingen maken en na een tijd konden we de varkens samendrijven en manueel naar boven brengen”. De klus duurde uiteindelijk meer dan drie uren maar alle varkens overleefden het. (JH)