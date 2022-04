Brandweer en landbouwer redden actieve stier van 700 kilogram uit gracht in Beerst

In de Zijdelingstraat in Beerst nabij Diksmuide moest een kloeke actieve stier vrijdagmiddag gered worden uit een gracht. “Het ging om een gezond actief exemplaar van ruim 700 kilogram die weinig zin had om mee te werken. Dus kwam een dierenarts het eerst verdoven”, zegt brandweerluitenant Nicolas Garmyn.

Het was rond 16.30 uur toen de landbouwer opmerkte dat zijn stier uitgebroken was uit zijn weide. Bij een zoektocht had hij de stier teruggevonden in een gracht niet ver van de weide in de Zijdelingstraat. Het dier stond tot aan zijn buik in het water maar kon wel nog vrij rondlopen en waadde de hele tijd heen en weer. Voor de landbouwer een onmogelijke opdracht om de kolos er zelf uit te vissen en dus belde hij de brandweer op.

Nadat de brandweer ter plaatse kwam werd al gauw besloten om de hulp van het dierenreddingsteam (DRT) in te roepen van brandweer Westhoek, die gespecialiseerd materiaal heeft. “Het bleek om een gezonde knaap te gaan van ruim 700 kilogram zwaar”, zegt luitenant Nicolas Garmyn. ”Een actief dier want hij had weinig zin om mee te werken. Hij liep ook heen en weer. We moesten wachten tot de dierenarts het dier eerst kwam verdoven vooraleer we het konden redden. Na de verdoving bleef er van zijn wilskracht nog weinig over. Met behulp van een Manitou van een buur van de landbouwer en riemen kon het dier uit de gracht worden getild. De verdoving bleek zelfs erg goed te werken want de stier kon niet meteen terug op zijn eigen poten staan. Daarom werd hij met de Manitou tot aan zijn stal gebracht en daar in de zon vastgebonden om wat te bekomen.” De interventie werd vrij snel afgerond. (JH)