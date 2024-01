Boze boeren willen vanaf morgen Ring rond Roeselare 36 uur lang blokkeren: “Maar ziekenhuis AZ Delta zal bereikbaar blijven”

Het zwaartepunt van het boerenprotest lijkt morgen van Zeebrugge naar Roeselare te verschuiven. Donderdag om 10 uur ‘s ochtends willen misnoegde landbouwers de Ring van Roeselare (R32) tussen het op- en afrittencomplex van de E403 aan AZ Delta en de REO Veiling 36 uur lang bezetten.

Wie morgen niet in de buurt van Roeselare moet zijn, blijft er beter ook weg. Donderdagochtend om 10 uur willen landbouwers de Ring van Roeselare tussen het op- en afrittencomplex van de E403 aan AZ Delta en het Westwing Park en de REO Veiling 36 uur lang bezetten. “We willen tot vrijdagavond laat doorgaan”, klinkt het bij de initiatiefnemers.”

“Er zijn nu al zo’n driehonderd landbouwers die zeggen op de afspraak te zullen zijn” – initiatiefnemers van de actie

De colonne zal zich van Zeebrugge naar Roeselare begeven en de nieuwe actie lijkt op erg veel bijval te kunnen rekenen. “Er zijn nu al zo’n driehonderd landbouwers die zeggen op de afspraak te zullen zijn.”

Symobilische plek

“De REO Veiling is voor ons een symbolische plek: van hieruit kunnen we onze producten tot bij de consument brengen. We hopen dat we dit in de toekomst zullen kunnen blijven doen.”

© BELGA

Langs het traject bevindt zich ook het ziekenhuis AZ Delta. “Maar dat zal ten allen tijde bereikbaar blijven”, benadrukken de organisatoren. “Zowel voor bezoekers als spoeddiensten. We zullen één rijstrook vrijhouden.”

De politiezone Riho is op de hoogte van de actie. “We weten dat er iets op til staat”, zegt commissaris Carl Vyncke. “Onze mensen zullen ter plekke zijn en de situatie van dichtbij opvolgen. We zijn voorbereid. En we zullen er ook voor zorgen dat de toegang tot het ziekenhuis vrij blijft.”