Boze boeren willen blokkade van Zeebrugge nog niet opgeven: “Wachten op positief signaal van de politici”

“Wat is dat toch met die politici? Ze verplichten ons om vier dagen de haven van Zeebrugge te blokkeren. Zelfs dan komen ze niet met een deftig voorstel af”, sakkert Andy Lidou uit Torhout. Deze loonwerker in een toeleveringsbedrijf voor de landbouw bezet met enkele tientallen boeren de Môle aan de ingang van de Zeebrugse haven. Zij kregen vrijdagmorgen provinciegouverneur Carl Decaluwé op bezoek, maar willen hun blokkade nog niet opgeven.

Op weg naar Zeebrugge zien we vanaf de expresweg N31 net voorbij het kruispunt met de Oostendse Steenweg in Brugge tot aan de transportzone in Zeebrugge honderden vrachtwagens, geparkeerd op de pechstrook. Zelfs op de nieuwe autoweg A11 tussen Brugge en Knokke-Heist hebben truckers noodgedwongen hun oplegger geparkeerd.

Boterkoeken

De lokale politie Brugge zorgde voor de nodige signalisatie, zodat passerende auto’s tijdig de geparkeerde trucks zien. Om de 300 meter staat een mobiel toilet, een vuilbak en soms een installatie met wat water. Ter hoogte van de transportzone delen Elke en Nick van het Rode Kruis West-Vlaanderen boterkoeken en water uit. Een Poolse trucker neemt ze dankbaar in ontvangst. “English? No? German? Ein bisschen: drie Tage in Zeebrugge!”

Elke en Nick van het Rode Kruis delen boterkoeken en water uit aan de truckers in Zeebrugge. © svk

Even verderop wandelen drie Roemeense chauffeurs naar hun vrachtwagen. Ze glimlachen, want ze hebben nog een brood kunnen kopen in het tankstation van de transportzone in Zeebrugge. De tunnel onder het kruispunt van de Kustlaan met de Baron de Maerelaan is geblokkeerd met tractors. Aan de andere kant, dichter bij de strandzone en de Saint-George’s Day wandeling, heeft provinciegouverneur Carl Decaluwé net een gesprek gehad met enkele boeren.

Economische schade

“Ik heb vooral geluisterd naar hun noden. De woede zit diep bij onze landbouwers”, vertelt Carl Decaluwé. “Tegelijkertijd is de economische schade voor de haven van Zeebrugge aanzienlijk. Dat beseffen de boeren, ze leven mee met de internationale chauffeurs. Maar ze zijn niet bereid om de blokkering op te heffen, zolang Europa en de regering in Brussel geen duidelijk signaal geven. Er moet dringend een oplossing uitgedokterd worden, dit kan niet blijven duren.”

Carl Decaluwé wacht op hoopvol nieuws uit Brussel, maar blijft niet bij de pakken zitten. Deze namiddag is er in zijn ambtswoning in Brugge een nieuw overleg, samen met de Brugse burgemeester en vertegenwoordigers van de haven én een delegatie van de boeren: “Er zijn maatregelen nodig om de haventrafieken weer op gang te doen komen.”

Melkkoeien

Vlakbij Carl Decaluwé luistert boer Bruno uit De Haan aandachtig mee. Deze melkveehouder is al vier dagen op post in de haven. “Ik ben enkel donderdag even naar huis geweest om wat slaap in te halen en om de koeien te helpen melken. We hebben honderd koeien, mijn vrouw stond er deze week alleen voor.”

De lange rei gestrande vrachtwagens in de Baron de Maerelaan in Zeebrugge. © svk

“Waarom ik actie voer? Zoals het er nu voor staat, is er geen toekomst meer voor de landbouw. Al die Europese administratieve regels nekken ons, net als het feit dat Vlaanderen met haar stikstofakkoord strengere maatstaven hanteert voor de landbouw dan voor de industrie”, aldus Bruno.

Solidair

Even verderop staat Andy Lidou uit Torhout. Hij is loonwerker voor een bedrijf dat machines levert aan landbouwers: “Het feit dat ik hier sta, bewijst dat de vele toeleveringsbedrijven solidair zijn met de boeren. Net als de dokwerkers, die even overwogen om te staken. De acties belangen iedereen aan: het gaat om onze voedselbevoorrading, de lokale boeren moeten hiervoor een eerlijke prijs krijgen.”

Koen en Andy: loontrekkers solidair met de boeren. © svk

“Het is erg dat onze sector zich verplicht ziet om het wapen van de blokkering van de haven te gebruiken. In feite willen we dat niet doen, maar het is de enige manier die we hebben om de politici onder druk te zetten en te doen luisteren naar onze eisen. Het is schandalig dat onze politici na vier dagen blokkade nog altijd geen deftig voorstel gedaan hebben. Bijgevolg zien we ons verplicht om de acties voort te zetten”, aldus Andy Lidou.