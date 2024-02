Boze boeren voeren donderdagavond actie tegen plannen Katerbos langs de Leie

Niet alleen tegen onder meer het stikstofakkoord voeren boze boeren in heel het land actie, ook in Wevelgem komen ze donderdagavond op straat. De landbouwers voeren protest in de aanloop naar de gemeenteraad in zaal Kleine Porsies. Aanleiding van de actie zijn de plannen van het lokaal bestuur met het Katerbos.

“Er werden enkele landbouwpercelen aangekocht en omgedoopt tot het Katerbos”, aldus voorzitter Philip Vanryckeghem van de Bedrijfsgilde Wevelgem. “Deze percelen werden echter in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk’ aangeduid als agrarisch gebied. In hetzelfde Ruimtelijk Uitvoeringsplan werden ook natuurgebieden aangeduid, waarvan sommigen nog in landbouwgebruik.”

“De aangekochte percelen op de locatie van het Katerbos konden dus ook gebruikt worden als ruilgrond, of om de doelstellingen in het kader van 500 hectare natuur te realiseren binnen rivierherstel Leie. Volgens ons een gemiste kans om stappen vooruit te zetten in het dossier Rivierherstel Leie.”

“Ook in dit bebossingsvraagstuk wordt de boer botweg aan de kant gezet. Bestemd agrarisch gebied dient in landbouwgebruik te blijven. Met een dergelijke manier van werken blijft de uitbouw van een landbouw met toekomst langs de Leie ver zoek.”

“Omdat we ons punt willen duidelijk maken zullen we actie voeren bij de komende gemeenteraad. We willen zo aan de gemeenteraadsleden onze bezorgdheden meegeven.”