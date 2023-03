Boze boeren viseren adviseur Demir met slogans en tractoren tijdens woelige debatavond: politie komt ter plaatse uit voorzorg

Wie stopt deze dictatuur!!? Deze slogan kwamen enkele kwade boeren woensdagavond tijdens een landbouwdebat letterlijk naar binnen dragen in OC Hazebrug in Langemark-Poelkapelle. Ze plaatsten het bord vooraan de zaal bij Lieven De Stoppeleire, die er aan het spreken was als adviseur van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De landbouwers viseren Demir voor hun problemen en kwamen vanuit de Westhoek en andere West-Vlaamse regio’s met toeterende tractoren het ontmoetingscentrum omsingelen.

Binnen en buiten werden geknutselde boeken opgesteld. Getiteld ‘de grote boerenmoord’ en ‘de tragedie van agrarisch Vlaanderen’, de auteur: Zuhal Demir. Ook met een bijgevoegde literatuurlijst mikten de actievoerende boeren op de minister en haar partij.

Het was de lokale afdeling van N-VA, die De Stoppeleire had uitgenodigd in Langemark-Poelkapelle voor een actuadebat over de landbouw. “Actueler dan ooit: deze week was toch wel bepalend voor de landbouwers. Tijd voor duiding en een update over PAS, MAP, GLB, varkenscall en de toekomst van de landbouw”, zo kondigde de partij het debat aan.

De spreekbeurt van De Stoppeleire, die begon rond 20 uur, werd geregeld onderbroken door rumoer, vragen en opmerkingen van boze boeren in het publiek. Burgemeester van Langemark-Poelkapelle Dominique Cool (N-VA) moest de gemoederen af en toe bedaren. Ook na het debat, aan de inkom van het OC.

Door de grimmige sfeer kwamen agenten van politiezone Arro Ieper, uit voorzorg. “Er waren woordenwisselingen en het evenement duurde langer dan voorzien, maar er waren geen incidenten”, bevestigt Glenn Verdru, woordvoerder van Arro Ieper.

Naar verluidt zouden de actievoerende boeren hun geknutselde boeken verbranden in een vuurschaal bij het OC, maar zover kwam het niet door de politionele aanwezigheid. Rond middernacht vertrokken de meeste landbouwers naar huis.

De dag na de woelige debatavond dankte Cool alle aanwezigen in een post op Facebook. “Hopelijk was het voor de meesten interessant, ondanks het geplaag van enkelingen die eigenlijk gewoon niet wilden luisteren. Het zij zo”, klonk het onder meer. “We begrijpen absoluut de frustraties, die daar zijn. En het is ook belangrijk dat we die mogen capteren.” (TP)