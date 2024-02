Boze boeren op grens Wervik en Komen-Waasten

Op verschillende plaatsen in het land kwamen landbouwers vandaag op straat om hun stem te laten horen. Op de grens van Komen-Waasten en Wervik werd de RN58 afgesloten, een belangrijke verkeersader die Frankrijk met Vlaanderen verbindt. “De vraag is niet of we bij controle een boete krijgen, de vraag is hoe hoog ze zal zijn!”

De bijeenkomst, pal op de grens tussen Wallonië en Vlaanderen, werd georganiseerd door een inderhaast bijeengeroepen comité. “Net zoals de rest van onze collega’s voelen ook wij de druk van de enorme chaos aan regels”, verduidelijkte José Ryckebosch. De spreekbuis van de beweging, zelf landbouwer en gemeenteraadslid in Komen-Waasten, nam geen blad voor de mond.

Verschillende regelgevingen

“We zitten hier in een uithoek van het land, veelal vergeten en daarom is het belangrijk om ook hier onze stem te laten horen. Wat weinig mensen weten is dat we hier pal op de gewestelijke grens liggen, waardoor heel wat boeren hier op één en hetzelfde bedrijf twee verschillende regelgevingen moeten toepassen. Wallonië is immers minder streng dan Vlaanderen wanneer het op de landbouw aankomt. Je zal als boer maar zo’n chaos aan administratie beheren.”

José hoopte op een 70-tal deelnemende boeren, die een filterblokkade zouden opwerpen. Het werden er uiteindelijk meer dan 130 en de volledige RN58 werd afgesloten. “We willen de mensen helemaal niet gijzelen maar willen onze stem laten horen”, zuchtte Dirk. De man heeft een melkveebedrijf in Wervik en dreigt te bezwijken onder de tsunami van wetten.

Voortdurende controles

“Je moet weten dat we voortdurend gecontroleerd worden. Het is in onze stiel niet de vraag of we al dan niet een boete zullen krijgen. Van zodra we een controleur op het erf zien verschijnen, weten we dat het prijs is en stellen we ons enkel de vraag over hoe hoog de boete deze keer zal zijn. Heel wat van onze collega’s sluiten leningen af om hun boetes te kunnen betalen. Die leningen komen bovenop leningen die ze al lopende hebben om zich naar de norm te kunnen stellen. Men wil absoluut de boer als boeman afschilderen en zowat alles is onze schuld. De grootste vervuilers? Die laten ze met rust.”

Schepen toont begrip

Via het op- en afrittencomplex kon het verkeer alsnog, zij het dan met aanzienlijke vertraging, van en naar Frankrijk rijden. Op de RN58 zelf installeerden de betogers zich met enkele barbecues en zelfs een mobiele frituur. Ook enkele lokale politici verschenen ter plaatse, zoals Werviks schepen Yves Gobin. “Als lokaal bestuur hebben wij hier weinig grip op maar we begrijpen de noodkreten van de landbouwers. Vooral hier in de grensstreek, waar we niet alleen met een landsgrens maar ook een regiogrens zitten, is het vaak een complete chaos van wetten en regels. Heel wat van het landbouwbeleid wordt op Europees niveau bepaald, waardoor het contact met de dagelijkse realiteit volledig verdwijnt. Als lokale politici is het onze plicht te luisteren naar de landbouwers en hun zorgen via onze partijen tot in Europa te laten horen.”

De sfeer op de RN58 bleef gemoedelijk, met de politie die discreet een oogje in het zeil hield. De actievoerders lieten weten dat ze rond 18 uur de plaats zouden beginnen ontruimen.