Boze boeren blokkeren nu ook de Môle in Zeebrugge

Ook vannacht hielden de boerenblokkades stand in Zeebrugge. Er kwam zelfs nog een locatie bij: de Môle, het kruispunt van de Kustlaan met de Baron de Maerlaan, uitmondend in de Westelijke Strekdam is nu ook geblokkeerd.

De lokale politie Brugge meldt vrijdagochtend dat er nu vier blokkades zijn op en rond Zeebrugge, waar 2.000 vrachtwagens gestrand zijn door het boerenprotest: de Koffieweg (Brexitparking), de afrit van de A11 in de Alfred Ronsestraat en de Minervarotonde aan de Pierre Vandamme sluis.

Hinder

“Personenwagens worden nog steeds doorgelaten, al hou je best rekening met hinder en vertragingen”, zegt Lien Depoorter, woordvoerder van Politie Zeebrugge. “Vermijd Zeebrugge indien mogelijk! Het havengebied is volledig verzadigd door wachtend zwaar vervoer. Wees dus bijzonder voorzichtig als je daar voorbijkomt.”

(lees verder onder de dronebeelden)



Voor de gestrande vrachtwagenchauffeurs is er in de loop van de dag opnieuw bevoorrading. Een team psychosociale hulpverlening van Stad Brugge en het Rode Kruis West-Vlaanderen delen koffiekoeken en water uit. “We hopen echt elke gestrande trucker te bereiken met dit voedsel”, stelt Jonathan Nowakowsky, hoofd communicatie bij de Stad Brugge.

Extra toiletten

Het water en de koffiekoeken worden uitgereikt aan de Brexitparking, aan het klaverblad van de A11 en in de Kustlaan ter hoogte van het Zeebos. Er zijn ook veertig extra toiletten geplaatst op diverse locaties. Vrachtwagens die nu op weg zijn naar Zeebrugge, worden op de autowegen omgeleid naar de luchthaven van Oostende, waar duizend parkeerplaatsen voorzien zijn.