Boerenprotest – Maandag opnieuw protestacties van boeren in Poperinge, Veurne en Rekkem

Maandag worden opnieuw protestacties verwacht van landbouwers. Op verschillende plaatsen aan de grens met Frankrijk zullen blokkades worden opgezet. Er wordt gewaarschuwd voor hinder op de weg.

Na een vrij rustig weekend plannen landbouwers maandag opnieuw acties. Onder meer de lokale politie van Veurne kreeg informatie dat er vanaf 7.30 uur nieuwe acties worden opgezet. De tractoren zouden verzamelen in de Albert I-laan in Veurne. Daarna rijden ze in colonne via de E40 naar de grens met Frankrijk om daar een filterblokkade op te zetten.

Er zouden ook blokkades worden opgezet in Callicanes en in Rekkem. In Heuvelland zouden de tractoren verzamelen om 8.15 uur aan Loker-Hoekjes. Daarna rijden ze naar de vroegere grenspost Callicanes in Abele (Poperinge). Ook op de expressweg, aan de verkeerslichten aan de Brandhoek in Vlamertinge, verzamelen de tractoren om 8.30 uur om dan naar Callicanes te rijden.

De politie vraagt om de omgeving indien mogelijk te mijden en waarschuwt voor hinder van en naar Frankrijk.