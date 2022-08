Boerenmarkt zet korte keten in de kijker

Het wisselvallig weertje kon de pret op het Boerenmarktfeest niet drukken. Honderden bezoekers kwamen proeven en inkopen doen bij de vele handelaars en organisaties.

Elke week vindt in Gistel de Boerenmarkt plaats. Sinds vorig jaar vat het initiatief post op de Markt in plaats van de Heyvaertlaan. Elk jaar is er ook het Boerenmarktfeest, dat niet alleen het marktconcept zelf, maar ook de korte keten in de kijker plaats. Deze viering kent eveneens succes: bezoekers kunnen er aan de hand van proevertjes op een smakelijke manier kennismaken met de tientallen handelaars die er steevast aanwezig zijn.

Dat was – ondanks het wat grijze weer – niet anders. Tekenden onder meer present: een dranktruck met fairtradekoffie en -thee van de Oxfam Wereldwinkel en een springkasteel voor de kleinsten, Ferm – de vroegere Boerinnenbond – en Landelijke Gilde en een bierstand van de Bijenbrouwers. Er was ook een stempelkaartactie. Het initiatief wordt volgend jaar herhaald. (TVA)